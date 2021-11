Gemeente Alveringem kondigt rampenplan af door hevige regenval

De burgemeester van Alveringem heeft maandagmiddag het gemeentelijk rampenplan afgekondigd omdat delen van de gemeente dreigen onder te lopen door de hevige regenval.

Om 14.30 uur werd de gemeentelijke fase van het noodplan in werking gesteld naar aanleiding van het overstromingsgevaar langs de IJzer in Stavele, een deelgemeente van Alveringem. Het gemeentelijk coördinatiecomité bekijkt de noodsituatie vanuit de crisiscel in de brandweerpost Zuid-IJzer onder leiding van de burgemeester van Gerard Liefooghe.

Door de hevige regenval van de voorbije dagen staat de druk op de IJzer zeer hoog. Heel wat water uit de lagergelegen gebieden stroomt via Stavele richting de Noordzee. Er wordt verwacht dat de IJzer ter hoogte van Stavele zijn alarmpeil overschrijdt en zo een aantal woningen in de Krombekestraat dreigt te overstromen.

Om proactief de nodige middelen te kunnen inzetten werd de gemeentelijke fase van het noodplan in werking gesteld. Op deze manier kan de noodsituatie overkoepelend gecoördineerd worden tussen de verschillende hulp- en ordediensten en extra middelen ingezet worden. Het rampenplan maakt het ook mogelijk om extra middelen in te zetten.