Parket Halle-Vilvoorde sleept 160-tal reizigers met valse PCR-test voor rechtbank

Een 160-tal mensen die de afgelopen maanden op Brussels Airport een vals attest van een negatieve PCR-test hebben voorgelegd toen ze op reis wilden vertrekken, moeten zich de komende weken voor de rechtbank verantwoorden. Zeker 820 personen werden op de luchthaven betrapt op gebruik van een vals testresultaat.

Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde, dat acht themazittingen organiseert. De voorbije weken hebben enkele andere reizigers die hetzelfde hadden geprobeerd, al straffen opgelegd gekregen tot 6 maand gevangenisstraf en 1.200 euro boete.

Reizen naar het buitenland is sinds 19 april weer mogelijk, maar bij terugkeer moet de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen, en bij het vertrek is vaak een attest van een negatieve PCR-test nodig. Om misbruik tegen te gaan, heeft het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd over de vervolging van personen die dergelijke PLF’s of attesten over covid-tests vervalsen. Personen die dergelijke valse documenten aanmaken of gebruiken, kunnen onmiddellijk gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Parketten kunnen er wel voor kiezen eerst nog een minnelijke schikking van 750 euro voor te stellen. Dat laatste is wat het parket Halle-Vilvoorde besloten heeft te doen voor de mensen die via Brussels Airport reizen.

Dinsdag vindt de eerste dergelijke themazitting plaats, waarop meteen een 20-tal personen moeten verschijnen.