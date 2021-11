Zo’n zestig mensen die vrijdagavond een concert meepikten van een Oasis-coverband in een Engelse pub in Richmond, in het noorden van Engeland, zijn pas na drie nachten weer naar huis kunnen gaan. De storm Arwen had vrijdagnacht namelijk lelijk huisgehouden in de streek. Een dik pak sneeuw en omgewaaide hoogspanningsmasten maakten het onmogelijk om te vertrekken. Pas maandagochtend konden de eersten weg. De uitbaatster, Nicola Townsend, zei dat iedereen in een goed humeur was, en dat sommigen zelfs niet wilden vertrekken.