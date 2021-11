De vierde golf in een oogopslag: zo verspreidt het virus zich over België en onze buurlanden

Het coronavirus heeft ons land opnieuw in zijn grip. Maar hoe erg is het nu werkelijk gesteld? Hieronder vindt u de evolutie van het aantal besmettingen, de ziekenhuisbezetting en de overlijdens in ons land. De besmettingen worden ook vergeleken met onze buurlanden.

Het aantal besmettingen stijgt sneller dan ooit. Hieronder ziet u de stijgende curve van de vierde golf. Laatste update: 24 november.

De vierde golf is ook voelbaar in de ziekenhuizen. Vaccinaties helpen om de symptomen af te zwakken. Vooral niet-gevaccineerden en mensen met onderliggende aandoeningen belanden in het ziekenhuis door de gevolgen aan covid-19. We zitten onderhand opnieuw op het niveau van april en mei. Laatste update: 26 november.

Het aantal overlijdens aan covid-19 was tijdens de zomer fors gedaald, tot amper een handvol per dag. Vandaag sterven opnieuw dagelijks meer dan 30 mensen aan covid-19. Laatste update: 26 november.

Europa kleurt opnieuw helemaal rood. Het virus woedt vooral in de Lage Landen en Midden-Europa (Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië).