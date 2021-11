De 77-jarige Tsjechische president Milos Zeman woonde de eedaflegging van Petr Fiala als nieuwe Tsjechische premier bij vanuit een plexiglazen doos. De president testte afgelopen week positief op corona en daarom was de plexiglazen doos de ideale oplossing. In een rolstoel en bijgestaan door een arts in beschermende kledij werd Zeman de box binnengereden.