Ex-kroonprins Balta koopt gros van Balta

Philippe Hamers, de vroegere nummer twee van Balta die nu ceo is van het Britse Victoria, koopt het gros van de tapijtactiviteiten van Balta. 2.500 mensen krijgen een nieuwe werkgever.

Victoria koopt zowel het gros van het kamerbreed tapijt als de karpetten. Het gaat om de fabrieken in Sint-Baafs-Vijve, in Avelgem, Oudenaarde en Turkije. Dat komt neer op bijna 70 procent van Balta. Wat Victoria niet overneemt, is Modulyss, de tapijttegels die in Zele gemaakt worden, ITC in Tielt en Bentley in de VS.

Balta verkoopt dus een hele reeks vennootschappen die nu afgesplitst moeten worden van de groep. Victoria neemt een deel van de schulden over maar betaalt daarnaast ook cash. Alles samen gaat het om 225 miljoen.

Balta zelf blijft tot nader order op de beurs genoteerd en houdt de activiteit commercieel tapijt op, dat is tapijt voor de zakelijke markt. Het houdt ook de productie en verkoop van nylontapijt (polyamide) in huis. Dat is zacht kamerbreed tapijt dat vooral op het Europese vasteland gekocht wordt

Victoria koopt dus samengevat het kamerbreed tapijt dat vooral voor de Britse markt gemaakt wordt en vervaardigd wordt uit polypropyleen én de karpettendivisie die voor de internationale markt bestemd is.

Balta krijgt daarmee een industriële oplossing na jaren van gebrek aan middelen en teveel schulden als onderdeel van financiële overnamefondsen.

Door de overname, die pas in het tweede kwartaal zal rond zijn, krijgen 2.500 mensen een nieuwe werkgever. 1.150 medewerkers blijven bij de beursgenoteerde groep achter.