Prins Charles ontkent zich druk gemaakt te hebben over huidskleur van prins Archie

Prins Charles heeft zich nooit afgevraagd wat de huidskleur van zijn kleinzoon Archie, het kind van prins Harry en Meghan Markle, zou zijn. Dat heeft een woordvoerder van de Britse kroonprins laten weten in reactie op een bewering die in een nieuw boek gedaan wordt.

Dat meldt persbureau Reuters maandag. In het boek Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, schrijft auteur Christopher Andersen dat Charles zich afvroeg wat de ‘kleur’ van het kind zou zijn.

‘Dit is fictie en geen verder commentaar waard’, zei de woordvoerder van Charles tegen verslaggevers in Barbados. De prins is daar om deel te nemen aan een nationale feestdag.

Volgens de nieuwswebsite Page Six staat in het boek een vermeend gesprek tussen Charles en zijn vrouw Camilla, op de ochtend van de verloving van Harry en Meghan in 2017. Charles zou toen gezegd hebben: ‘Ik vraag me af hoe de kinderen eruit zullen zien?’

Camilla was blijkbaar ‘enigszins verrast’ door die vraag en antwoordde: ‘Nou, absoluut prachtig, dat weet ik zeker’, meldt Page Six. Volgens het boek dempte Charles daarop zijn stem en vroeg aan zijn vrouw: ‘Ik bedoel, wat denk je dat de huidskleur van hun kinderen zou kunnen zijn?’

‘Senior royal’

Het boek, dat dinsdag verschijnt, voedt met de bewering geruchten dat Charles de ‘senior royal’ is waar Meghan het in maart in een interview met Oprah Winfrey over had. Deze persoon zou zorgen hebben geuit over hoe donker de huid van haar zoon zou kunnen zijn.

Meghan, wiens moeder zwart is en vader blank, vertelde ook aan Oprah dat haar zoon Archie de titel van prins was geweigerd, omdat er binnen de koninklijke familie bezorgdheid was ‘over hoe donker zijn huid zou kunnen zijn’.

Na het interview met Oprah liet Buckingham Palace weten dat de aantijgingen van Markle, met name over ras, zorgwekkend waren, zeer serieus werden genomen en door de familie persoonlijk zouden worden onderzocht.