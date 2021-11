Overzicht | Welke landen namen al reisbeperkingen door omikronvariant?

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie landen aanmaant niet overhaast reisbeperkingen in te voeren, hebben verschillende landen ze toch al ingevoerd in een poging de verpsreiding van omikronvariant tegen te gaan. Een overzicht.

België

Ons land heeft vluchten van en naar zeven landen in zuidelijk Afrika tot eind dit jaar opgeschort, al kan die datum steeds aangepast worden. Alle vluchten die afkomstig zijn van of gaan naar Botswana, Swaziland (eSwatini), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, en vluchten met passagiers die afkomstig zijn uit die landen, zijn opgeschort. Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) kan uitzonderingen toestaan voor bijvoorbeeld cargovluchten, repatriëringsvluchten of humanitaire vluchten. Vanuit België zijn er momenteel sowieso geen rechtstreekse lijnvluchten naar de betrokken landen.

Zuid-Afrika, dat als eerste land rapporteerde over de nieuwe variant, zegt slachtoffer te zijn van zijn eigen testingsucces.

Europese Unie

Vluchten uit de hele Zuid-Afrikaanse regio zouden via de noodremprocedure op Europees niveau getopt worden. Belgisch premier Alexander De Croo kreeg bevestiging van voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen hierover, vertelt Tom Meulenbergs, woordvoerder van De Croo. De noodremprocedure riep Europa afgelopen zomer in het leven om wanneer besmettingen snel omhoogschieten in een land of regio,snel reisbeperkingen op kunnen te leggen, die door alle lidstaten geaccepteerd werden.

Zwitserland

Zwitserland verbiedt alle directe vluchten uit zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe coronavariant. Alle reizigers uit Zuid-Afrika, Hongkong, Israël en België zullen een negatieve coronatest moeten voorleggen en zich 10 dagen in quarantaine moeten plaatsen.

Wie uit die landen komt en geen Zwitserse nationaliteit heeft of in het bezit is van een verblijfsvergunning in Zwitserland of de Schengenzone, is niet meer welkom, meldt het Zwitserse federale kantoor voor de volksgezondheid.

Verenigd Koninkrijk

Alle mensen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen zullen op de tweede dag na hun aankomst een PCR-test moeten afleggen. Ze moeten zich isoleren tot ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen. Dat kondigde de Britse premier Boris Johnson aan op een persconferentie, nadat twee besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus werden vastgesteld in het land.

Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibië, Lesotho, Eswatini, Malawi, Mozambique, Zambia en Angola werden aan de rode lijst van het VK toegevoegd. Dat betekent dat vluchten nog wel in het land kunnen aankomen, maar dat reizigers in hotelquarantaine moeten.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten kondigden vrijdag aan de grenzen te sluiten voor reizigers uit acht zuidelijk Afrikaanse landen. Vanaf maandag is het voor mensen uit Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika verboden naar Amerikaans grondgebied te reizen. Enkel Amerikaanse burgers, permanente inwoners en voor wie andere speciale uitzonderingen gelden, mogen het land binnen. Het Witte Huis spreekt van een voorzorgsmaatregel.

Canada

Ook Canada sluit de grenzen voor zeven zuidelijk Afrikaanse landen waar de nieuwe variant is vastgesteld. Het gaat om Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. ‘We moeten snel handelen om de Canadezen te beschermen’, aldus Jean-Yves Duclos, Canadees minister van Volksgezondheid.

Marokko

Marokko laat met ingang van maandag op zijn luchthavens geen vluchten uit het buitenland meer toe. De maatregel is genomen uit angst voor verspreiding van de omikronvariant . De maatregel geldt voor twee weken.

Turkije

Turkije heeft een inreisverbod opgelegd voor vijf Afrikaanse landen. Het gaat om Botswana, Zuid-Afrika, Mozambique, Namibië en Zimbabwe.

Israël

Zaterdag nam Israël al min of meer eenzelfde stap als Marokko: vanaf zondagavond sluit Israël zijn grens voor buitenlanders volledig af. Ook alle terugkerende Israëli’s moeten in isolatie. Wanneer ze volledig ingeënt zijn tegen covid-19 en een negatieve PCR-test afleggen, mogen ze die na drie dagen beëindigen. Inwoners die niet gevaccineerd zijn, mogen bij een negatieve test pas na zeven dagen uit isolatie. Buitenlanders die toch een toelating krijgen om het land in te reizen, moeten verplicht in quarantaine in een door de staat ingericht ‘coronavirushotel’.

De Filipijnen

De Filipijnen bannen zondag vluchten uit België, Nederland, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Tot 15 december staan die landen op de zogenaamde ‘rode lijst’, net als zeven zuidelijke Afrikaanse landen.

Ook voor reizigers uit landen op de groene lijst, met een lage besmettingsgraad en een hoge vaccinatiegraad, zijn de maatregelen aangescherpt: zij moeten zich nu minstens drie dagen isoleren.

Japan

De Japanse premier Fumio Kishida zei maandag dat Japan vanaf dinsdag de grenzen zal sluiten voor nieuwe aankomsten van buitenlanders, waaronder zakenreizigers en studenten.

Het inreisverbod heeft geen invloed op Japanners die momenteel in het buitenland zijn en op buitenlanders die woonachtig zijn in Japan en het land opnieuw binnenkomen. Indien die reizen vanuit een land waar een geval van de omikronvariant werd ontdekt, moeten die wel in quarantaine geplaatst worden in een overheidshotel.

Zuid-Korea

Ook Zuid-Korea sluit de grenzen voor zuidelijk Afrika. Vliegtuigen uit Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika zijn niet meer welkom. Koreaanse burgers die vanuit die landen terug naar Zuid-Korea vliegen, zullen verplicht 10 dagen in quarantaine moeten, of ze nu gevaccineerd zijn of niet.

Het is de eerste keer dat het Aziatische land grensbeperkingen voor landen instelt. In februari 2020 werd er wel een reisbeperking ingesteld voor mensen die uit de Chinese provincie Hubei kwamen, toen het epicentrum van de pandemie.