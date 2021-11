Antwerp blijft tweede na makkelijke thuiszege tegen KV Oostende, dat zich mag opmaken voor degradatievoetbal

De kelder vermijden: meer zit er dit seizoen niet in voor KV Oostende. Na een vijfde opeenvolgende nederlaag - alwéér met forse cijfers - zetten de Kustboys hun vrije val gewoon verder. Antwerp moest zelfs nooit écht goed zijn om KVO een loer te draaien, met dank aan een uitstekende Fischer.

De zee wordt met de week woeliger voor KV Oostende. En afgelopen weekend mag KVO zich ronduit de grote verliezer noemen. Je zag ze om de beurt punten pakken, de kelderploegen. Seraing en Zulte Waregem schuiven op, enkel Beerschot verloor. Dat ook KV Oostende voor de vijfde keer op rij de boot in ging, betekent haast zeker een veroordeling tot degradatievoetbal dit seizoen. Men kan er niet meer omheen. De missie voor de Kustboys: met die matige ploeg de twee laatste plaatsen vermijden. Meer zit er dit jaar niet in.

Blessin timmerde op de Bosuil een stevig blok in elkaar, eentje die misschien een onverhoopt puntje moest opleveren. Antwerp, dat Nainggolan al na zes minuten zag uitvallen met een spierblessure, beet daar lang de tanden op kapot. Offensief was Antwerp veel te slordig - Frey kende onder andere z’n dagje niet. En aan de overkant kon KV Oostende gewoon niet veel beter. Een saaie en slechte eerste helft leverde een logische 0-0 op - her en der klonk er zelfs wat gemor in de tribunes. ’t Was allemaal zo rommelig, maar goed: Oostende was al blij dat het stand hield.

Vrije val

Na de rust werd ons geduld minder op de proef gesteld: er was nog maar afgetrapt, of we zagen een doelpunt. Samatta werd in het straatje gestuurd en bediende Fischer, die de bal maar binnen te blazen had. De ban was gebroken en Antwerp ging door op het elan: ex-Oostendenaar Verstraete zag zijn schot nog net gekeerd door Hubert, maar tijdens de daaropvolgende corner kopte Frey de 2-0 binnen. Match gespeeld, en met nog een halfuur te spelen werd het opletten voor een pandoering. Gelukkig voor KVO vertrok Samatta te vroeg bij een snelle derde treffer: zijn kopbalgoal werd afgekeurd voor offside.

Antwerp bleef op de juiste momenten prikken, terwijl Oostende maar één goede kans kreeg om écht iets terug te doen. Ambrose kreeg na een goede actie van Bätzner de kans om rustig te controleren en te schieten, maar koos er vreemd genoeg voor om nog eens achteruit te leggen. Een aansluitingstreffer kregen we dus niet, wél nog enkele verwennerijen voor de Antwerp-fans. Benson scoorde een heerlijke treffer na een mistasten van Capon: 3-0. Blessin verborg zich diep in zijn winterjas: die zal zich al meer dan eens afgevraagd hebben hoe het nu verder moet. De marge op Beerschot is nog steeds acht punten, maar het niveau én de vrije val bij KVO zijn zorgwekkend. Onder andere Cercle kruipt dichter: de thuismatch tegen Eupen volgende week kan wel eens héél belangrijk worden.