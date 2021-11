Modeontwerper Virgil Abloh overleden

De Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij was amper 41 jaar oud. Abloh ontwierp naast zijn eigen label Off-White ook de mannencollectie voor Louis Vuitton.

Zijn familie heeft het overlijden bevestigd op zijn persoonlijke Instagram-account. Abloh zou de voorbije twee jaar tegen een zeldzame vorm van kanker hebben gestreden. Talloze behandelingen konden niet baten, hij is zondag op 41-jarige leeftijd overleden. Abloh laat een vrouw en twee kinderen na.

Abloh groeide als zoon van Ghanese inwijkelingen op in Rockford, een voorstad van Chicago. Zijn moeder, een naaister, leerde hem stikken. In 2013 richtte hij met Off-White zijn eigen modelabel op, stevig geprijsde streetwear die tomeloos populair wordt bij millennials. Hij haalde een paar jaar voordien al de spotlights door samen met goede vriend Kanye West diens Yeezy-modecollectie te tekenen.

Zijn populariteit bij millennials wekte ook de aandacht van het Franse modehuis Louis Vuitton, dat hem in 2018 aanstelde als ­artistiek ­directeur van hun mannenlijn. ‘We zijn allemaal in shock door dit trieste nieuws’, aldus de reactie van LVMH-topman Bernard Arnault, eigenaar van Louis Vuitton, op het overlijden van zijn sterontwerper. Hij omschrijft Abloh als ‘een geniale ontwerper, een visionair, maar ook een man met een prachtige ziel en grote wijsheid’.

Abloh zelf stak zijn torenhoge ambities niet onder stoelen of banken. In een interview met Women’s Wear Daily vergeleek hij zijn debuut bij Vuitton met het debuut van Martin Margiela dat de modewereld veranderde en ook nog altijd beïnvloedt. En hij durfde ook tegen schenen te stoppen. Toen de Belgische modeontwerper Walter Van Beirendonck Abloh beschuldigde van plagiaat - overigens niet als eerste - startte hij liever een pittig debat over culturele toe-eigening en kolonialisme in de mode dan mea culpa te slaan.

Abloh ging ook talrijke lucratieve samenwerkingen aan, onder meer met de Zweedse meubelreus Ikea en sportlabel Nike, maar had toch nog tijd over om een carrière als dj uit te bouwen. Hij stond in die hoedanigheid in 2018 ook op Tomorrowland in Boom. ‘Dj’en is het nieuwe golfen. Iedereen doet het, of je nu goed bent of niet’, zei hij daarover.