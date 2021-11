Nieuwe Tsjechische premier benoemd vanuit plexiglazen doos

Voortaan kan de centrumrechtse Petr Fiala zich premier van Tsjechië noemen. Hij werd beëdigd door president Miloš Zeman vanuit een plexiglazen box. Zeman liep vorige week een coronabesmetting op.

Staatszaken moeten niet wijken voor mijn coronabesmetting, vindt de Tsjechische president Miloš Zeman. Daarom duidde het 77-jarige staatshoofd zijn nieuwe eerste minister aan vanuit een plexiglazen box. Andere aanwezigen droegen FFP3-maskers. De man die de president naar de kubus duwde (Zeman zit in een rolstoel) ging in vol corona-ornaat: met een wit, beschermend pak.

Ondanks de ceremoniële moeilijkheden, kreeg de centrumrechtse Petr Fiala de opdracht om een regering op poten te zetten. Vanaf maandag moeten kandidaat-ministers op visite bij de president. Tegen 13 december moet elk regeringslid de president gesproken hebben en kan Fiala’s team van start gaan.

Lage vaccinatiegraad

Tsjechië kampt intussen met een zware vierde golf. In een eerste toespraak riep Fiala de Tsjechen daarom op om zich te laten vaccineren. Met een vaccinatiegraad van 58,5 procent scoort het land 7,2 procentpunten slechter dan het Europese gemiddelde. ‘We staan voor een moeilijke tijd vol met uitdagingen. Ik wil dat er een regering komt van verandering voor de toekomst’, zei Fiala.

Fiala vervangt de omstreden Andrej Babiš. Babiš werd tijdens de verkiezingsweek in oktober genoemd in de Pandora Papers, die offshore belastingsconstructies van de machtigen op aarde in kaart bracht.