Djokovic neemt ‘waarschijnlijk niet’ deel aan Australian Open

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic zal ‘waarschijnlijk niet deelnemen aan het Australian Open’. Dat verklaarde zijn vader zondag. Srdja Djokovic betreurt ‘de ‘chantage van de organisatoren’. Die eisen dat elke deelnemer gevaccineerd is.

Djokovic, die al negen keer won in Melbourne en er titelverdediger is, weigert openbaar te maken of hij al dan niet ingeënt is tegen covid-19. Craig Tiley, directeur van het Australian Open, zei zondag dat de Serviër toch zal moeten aantonen dat hij gevaccineerd is om te mogen spelen.

‘Natuurlijk zou hij met hart en ziel willen gaan. Omdat hij een sportman is en omdat er in Australië veel Serviërs wonen die hun landngenoot aa het werk willen zien’ vertelde Djokovic’ vader aan de Servische omroep Prva TV. ‘Maar ik weet echt niet of het zal gebeuren. Waarschijnlijk niet in deze omstandigheden, met deze chantage en de manier waarop. Ik zou het zo niet doen, en hij is mijn zoon, dus je kunt de conclusies trekken.’

Srdjan Djokovic verdedigde ook het ‘exclusieve en persoonlijke recht’ van zijn zoon om zich al dan niet te laten vaccineren, en zei dat zelfs hij niet wist of ‘Nole’ tegen covid-19 is ingeënt.

Hij bekritiseerde ook de voorwaarden voor een eventuele deelname aan het toernooi. Deelnemers aan het Australian Open moeten in quarantaine blijven in hun hotelkamer tijdens het evenement. ‘Geweldig idee, ik feliciteer ze, maar laat ze dan zelf spelen,.’

Djokovic liep in juni 2020 corona op tijdens een liefdadigheidstoernooi dat hij in de Balkan organiseerde. Zowel hij als zijn vrouw testte positief, maar hadden allebei geen symptomen. Twee maanden daarvoor had hij zich uitgesproken tegen de verplichte vaccinatie om aan toernooien te mogen deelnemen.

De 34-jarige Djokovic zou in Melbourne zijn 21ste Grand Slam kunnen winnen en daarmee alleen recordhouder worden.