Zulte Waregem kroont zich dankzij uitstekende start tot winnaar in duel tegen Beerschot

Zulte Waregem heeft in een kelderduel vlot de maat genomen van rode lantaarn Beerschot. In de Elindus Arena werd het 2-0 na vroege goals van Gano en Dompé. Dankzij de zege telt Essevee opnieuw acht punten meer dan Beerschot en kan het terug wat vrijer ademen. De ratten zien hun achterstand op de voorlaatste, Cercle Brugge, dan weer terug oplopen tot vier punten.

Na de overwinningen van OHL, Cercle Brugge en Seraing eerder op het weekend zat er voor zowel Beerschot, als Zulte Wargem veel druk op de ketel in dit kelderduel. Beide ploegen wisten wat hen te doen stond, al leek vooral Essevee dat begrepen te hebben, want de thuisploeg startte furieus. Het leverde zelfs meteen de openingsgoal op: Kutesa, terug in de basis nadat hij enkele wedstrijden op de bank startte, ging erg vlot voorbij Radic en bediende ook nog eens Gano. De spits won het gemakkelijk van twee verdedigers en zette Essevee vroeg op rozen.

Flater Vanhamel

Beerschot was helemaal nergens in de openingsfase. Een afstandsschot van Caicedo, wat evengoed als wanhoopspoging gecatalogeerd kon worden, was tekenend. En het werd nog erger voor de Ratten, want nog voor het kwartier stond het ook al 2-0 na een enorme blunder van doelman Vanhamel.

De man met de baard liet een schijnbaar ongevaarlijk schot van Dompé over zich heen botsen. Beerschot zat zo nog voor de match goed en wel begonnen was al diep in de penarie. Francky Dury kon aan de zijlijn al eens lachen. Vooral omdat zijn ploeg ontketend leek. Wat in de voorbije weken allemaal fout liep, lukte nu plots wel. De 4-3-3 waarnaar hij teruggegrepen leek te hebben, leek zijn spelers goed af te gaan. Zo goed dat het na een heerlijke combinatie drie minuten later zelfs bijna 3-0 stond. Gano mikte echter op de paal en op de rebound van Kutesa ging Vanhamel wel goed plat.

Geen aansluitingstreffer

Het ging nu plots razendsnel op en neer, want ook Beerschot kreeg uit het niets een reuzekans. Met een gelukje kwam Vaca oog in oog te staan met Bossut, maar die laatste hield de nul met een uitstekende beenveeg op het bord. Even later moest de Essevee-goalie ook plat op een poging van Shankland. Toch bleef Zulte Waregem de betere ploeg. Met de dubbele voorsprong voetbalde Essevee dan ook in een zetel. Holzhauser probeerde het nog eens met een gekraakte volley, maar zonder meer.

Essevee beperkte zich ondertussen tot controleren en kwam er ten gepasten tijde uit. Met de rust in zicht creëerde het zelfs nog een reuzekans: in de omschakeling werd Kutesa gelanceerd, maar de Zwitser chipte de bal over de kooi van Vanhamel. Geen 3-0. En ook geen 2-1, want met een goede redding op een kniestoot van Shankland zorgde Bossut ervoor dat zijn ploeg met een dubbele voorsprong de rust in mocht.

Wissels brengen geen soelaas

Diego Torrente, die in de plaats van zijn geschorste broer Javier voor de dug-out stond, zag de bui hangen en greep in. Een dubbele wissel – Sanyang en Lemos voor Pietermaat en Halaimia – moest soelaas brengen. Het miste zijn effect aanvankelijk niet, want Beerschot kwam geprikkeld uit de kleedkamer. Het probeerde de bakens te verzetten en stak enkele keren de neus aan het venster. Onder meer Sanyang infiltreerde eens goed in de vijandelijke zestien. Al bleef het ook aan de overkant opletten geblazen, want Humphreys had veel beter moeten doen met een bal in de tweede zone, terwijl Gano een teen tekort kwam om een voorzet van Dompé in doel te verlengen. Even later veerde het publiek wel op, maar de kopbal van Gano belandde in het zijnet. Aan kansjes bij de thuisploeg geen gebrek. Het offensiefje van Beerschot was ondertussen al opnieuw gaan liggen. Een vrije trap van Holzhauser was lang het enige wapenfeit.

Lag het aan de regen? Wie weet. Feit is wel dat de partij rond het uur verwaterde. Zulte Waregem consolideerde de voorsprong en kwam er niet meer uit. Te vaak keilde het de bal doelloos naar voren. Een keer was het wel nog gevaarlijk: Kutesa slingerde zich door de Beerschot-defensie, maar Vanhamel was attent en bracht redding. Beerschot was op zijn beurt niet bij machte om rijpe doelkansen te versieren. In de gietende regen drong het in de slotfase nog wel aan, maar de bal wilde niet goed vallen voor de Ratten. Zo hield Essevee uiteindelijk vrij eenvoudig stand. Het boekt zo een erg belangrijke zege en kan opnieuw wat geruster zijn. Beerschot weet na drie competitiematchen zonder nederlaag dan weer wat verliezen is en doet dit weekend, mede door de zege van Cercle, een erg slechte zaak.