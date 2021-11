Wateroverlast in West-Vlaanderen, verschillende ongevallen door glad wegdek

Vooral in de Westhoek en in de buurt van Gistel zorgde de regen voor wateroverlast, een glad wegdek veroorzaakte verschillende ongevallen. In de Ardennen wordt gevreesd voor overlast door sneeuw. Het KMI kondigde daarom code geel af in heel het land en het noodnummer 1722 is actief.

De code geel geldt tot maandagochtend. Het nummer 1722 is momenteel actief om andere noodnummers te ontlasten.

De brandweer van zone Westhoek moest vandaag zondag al 37 keer uitrukken voor wateroverlast, voornamelijk in de regio rond Alveringe, Lo-Reninge en Poperinge. ‘De meeste interventies waren voor straten die waren ondergelopen omdat de grachten de grote hoeveelheid regenwater niet meer kunnen slikken’, klinkt het bij de brandweer. ‘Hier en daar werden ook zandzakken geplaatst om huizen te beschermen tegen het stijgende water.’

Ook bij brandweerzone 1 in het noorden van de provincie kwamen er heel wat oproepen binnen voor wateroverlast. Vooral in de regio rond Gistel liepen heel wat kelders onder water en stonden straten blank. In de rest van de provincie viel het al bij al mee. De brandweer van zone Fluvia kreeg een achttal oproepen, in de zone Midwest kregen ze amper vier telefoontjes voor wateroverlast.

Er wordt niet enkel gevreesd voor de zware regenval in het westen van het land, ook in de Ardennen dreigt de sneeuw voor moeilijkheden te zorgen. Er wordt rekening gehouden met een sneeuwtapijt van een tot drie centimeter dik.

Verschillende ongevallen door glad wegdek

Door plaatselijke hagelbuien en smeltende sneeuw waren de wegen op sommige plaatsen in West-Vlaanderen erg glad. In het noorden van de provincie veroorzaakte dat verschillende ongevallen.

Op de E40 ter hoogte van Nieuwpoort ging een wagen uit de bocht, een andere kon niet meer tijdig remmen en reed in op een vrachtwagen. Op diezelfde snelweg ter hoogte van de afrit Oostduinkerke ging een ambulance aan het slippen. Ook op de A11 tussen Knokke en Brugge gebeurden op korte tijd verschillende ongevallen. De wagens werden verrast door de spekgladde weg. Een brandweerwagen die onderweg was naar een oproep, raakte eveneens betrokken bij een ongeval. Ook op andere plaatsen aan de kust raakten wagens van de weg af.