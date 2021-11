Eli Iserbyt wint beklijvend modderduel met Toon Aerts in wereldbekermanche in Besançon

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Wereldbekermanche in het Franse Besançon gewonnen. De West-Vlaming won een beklijvend duel met Toon Aerts op het modderparcours en verstevigt zijn positie als leider in de Wereldbeker. De rest volgde op anderhalve minuut: de jonge Pim Ronhaar werd straf derde. Bij de vrouwen ging Lucinda Brand met de winst aan de haal.

Eli Iserbyt ging als leider van start in de Franse stad, waar de modder het parcours beheerste. Al snel bleek dat de wedstrijd een duel zou worden tussen de mannen in vorm in veldritland: Iserbyt en Toon Aerts. De tegenstand werd al in de eerste (grote) ronde op ruim een halve minuut gezet. Verrassend genoeg heette de eerste achtervolger beloftenwereldkampioen Pim Ronhaar.

De jonge Nederlander kreeg even later het gezelschap van Michael Vanthourenhout, die hersteld was na zijn verkoudheid. Vooraan gaven Aerts en Iserbyt elkaar geen duimbreed toe. Op elke tallud en op elke schuine strook probeerden ze elkaar de duvel aan te doen, maar het lukte maar niet voor de twee leiders om de ander los te gooien.

Aerts wilde af van zijn concurrent op de rechte stroken, maar die was telkens de betere op de opkantjes en weerstond zo aan de druk van de lange kerel uit Rijkevorsel. Pas in de voorlaatste ronde kon de ijzersterke Aerts enkele keren afstand nemen van Iserbyt, maar de West-Vlaming vocht als een pitbull terug. Aerts schoof weg op een dalende modderige strook, Iserbyt passeerde hem en Aerts probeerde zijn concurrent nog lichtjes te hinderen. Iserbyt geraakte net weg en nam voorsprong op weg naar de laatste ronde.

De wereldbekerleider nam acht seconden, maar Aerts gaf niet toe en deed de kloof slinken. Tot hij weer slipte aan een paaltje en opnieuw enkele seconden moest toegeven. Iserbyt ging zelf onderuit op een opkantje, waarna de ketting eraf ging en de laatste hectometers toch nog spannend werden. Iserbyt haalde het toch nog, na een spannend duel met zijn eeuwige concurrent van dit seizoen. Aerts werd ontgoocheld tweede, Aerts derde en de jonge Ronhaar derde.

Lucinda Brand. Foto: BELGA

Brand verstevigt leidersplaats

Bij de vrouwen was andermaal Lucinda Brand aan het feest. De wereldkampioene pakte haar achtste zege in Frankrijk en is nu steviger leidster in het wereldbekerklassement met 252 punten, bijna 30 meer dan Denise Betsema.

De Nederlandse reed weg bij de tegenstand halfweg de eerste ronde en gaf de leidersplaats niet meer af. ‘Ik was erop gebrand om meteen de leiding te pakken’, gaf ze tekst en uitleg voor de camera van Play Sports. ‘En dat heb ik gedaan, zodat ik mijn eigen lijnen kon kiezen. Dat geeft minder stress. Ik had snel een gaatje en besloot om gewoon mijn tempo te rijden.’

Dat tempo volstond om ronde na ronde haar voorsprong uit te bouwen. ‘Ik liet mijn tempo nooit zakken. In de modder kun je wel even temporiseren, maar dan raak je je momentum kwijt en wordt het alleen maar zwaarder. Ik bleef dus mijn tempo houden en behield de focus. Dat is altijd de beste oplossing, zonder focus maak je meer fouten. Leuk dat ik hier win, het draait momenteel echt wel goed.’

In het klassement telt Brand 252 punten, Denise Betsema 223 en Puck Pieterse is derde met 182 punten. Brand heeft er dus 29 meer dan haar landgenote, die wel de wereldbeker in Val di Sole rijdt en zo punten kan terugnemen ten opzichte van de wereldkampioene.