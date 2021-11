Dertien gevallen van omikronbesmetting vastgesteld in Nederland

Van de 61 positief geteste reizigers die vrijdag op de Nederlands luchthaven Schiphol in isolatie zijn geplaatst, zijn er dertien die de nieuwe omikronvariant van het virus hebben opgelopen. Dat meldt de Nederlandse regering. Alle reizigers kwamen van vluchten uit zuidelijk Afrika.

Op 26 november zijn 624 uit Zuid-Afrika terugkerende passagiers getest op het coronavirus. Daarvan kregen 61 passagiers een positieve testuitslag. Nu blijkt dat al zeker 13 van hen drager zijn van de onrustwekkende omikronvariant, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het sequentieonderzoek, waarin de specifieke versie van het sars-CoV-2-virus wordt geïdentificeerd, is nog gaande en dus kan het aantal nog oplopen, benadrukt het RIVM. ‘Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen.’

Alle reizigers die sinds afgelopen maandag uit zuidelijk Afrika aangekomen zijn in Nederland, moeten zich onmiddellijk laten testen. Voor iedereen die in het hoogrisicogebied is geweest geldt een quarantaineplicht, laat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten. Er komen controles om te zien of mensen zich ook daadwerkelijk aan de quarantaineplicht houden.

Het is volgens De Jonge ‘denkbaar’ dat in Nederland nog meer gevallen van de omikronvariant opduiken, bij mensen buiten de groep van ruim zeshonderd geteste passagiers die op vrijdag aankwamen. De minister wil op Europees niveau bespreken welke reisbeperkingen nodig zijn om de variant aan te pakken.