Vandenbroucke: ‘Teststrategie tijdelijk en niet optimaal’

Wie voortaan positief en gevaccineerd is, kan zijn quarantaine doorkomen met een in plaats van twee tests. De wending kon meteen op veel kritiek rekenen.

‘Ga je zo snel mogelijk laten testen’, dat wordt de boodschap die iemand krijgt na een hoogrisicocontact. De tweede test, op dag zeven, valt voor gevaccineerden weg. De filosofie erachter is om de huisartsen te ontlasten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke toonde in De Zevende Dag begrip voor de overspoelde huisartsen. ‘Daarom hebben we met de regering deze week stevig ingegrepen’. Hij geeft toe dat er hiaten kunnen zitten in zijn nieuwe strategie. ‘Iedereen testen op dag vijf is perfect, maar dat gaat niet. Dat is niet optimaal, maar we moeten snel schakelen.’ Dat er niet meer op dag zeven getest wordt, is een tijdelijke maatregel, belooft Vandenbroucke.

De minister wijst op de algemene boodschap die hij de burger wil meegeven. ‘Wees voorzichtig, ga in quarantaine na een risicocontact en geef je hoogrisicocontacten door aan de contactspeurders. Bel niet meteen naar de huisarts.’ Hij wijst er ook op dat er via mijngezondheid.be -waarvoor de huisarts niet moet geraadpleegd worden- al 193.000 testcodes gegenereerd werden. Binnenkort kan iemand er ook zijn hoogrisicocontacten ingeven, wat opnieuw huisartsen moet ontlasten.

Vertrouwenspersoon

‘U zal diegene bellen die u snel een code kan geven voor die eerste test’, zei Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica vanmorgen op De Zevende Dag. ‘Als vertrouwenspersoon van de burger zal dat vaak de huisarts zijn’. Van Giel vreest voor een verdere stormloop op de huisartsen. ‘Wij luisteren niet meer en doen vanaf nu ons eigen ding’, zei Van Giel gisteren al.

In de praktijk is het vaak te druk voor testers en tracers om op dag een te testen. De eerste test gebeurt daarom vaker op dag twee, drie, vier of vijf. Volgens Lode Godderis, professor huisartsgeneeskunde aan de KULeuven, worden testen vaak pas op dag drie of vier positief. Daarom begrijpt hij de nieuwe strategie niet. ‘Op die manier zullen er dus besmettingen gemist worden’, zei hij in Radio 1-programma De Ochtend. ‘Op dag zeven is de positiviteitsratio nog steeds 15 procent’, voegt Van Giel daaraan toe.