Cercle Brugge zet trainer Yves Vanderhaeghe aan de deur

Yves Vanderhaeghe is niet langer trainer van Cercle Brugge. De Vereniging zette zondag een punt achter de samenwerking, hoewel Cercle zaterdag met 3-1 won van KV Mechelen.

In het klassement staat Cercle Brugge na zestien speeldagen op de voorlaatste plaats met 13 punten. De overwinning tegen Malinwa was pas de derde van het seizoen en volstond niet om het vel van Vanderhaeghe te redden.

‘Cercle Brugge heeft vandaag de samenwerking met Yves Vanderhaeghe beëindigd. Yves verlaat Cercle met onze oprechte dank voor z’n inzet, passie en strijd in onder meer de redding van vorig seizoen’, stelt de club.

De 51-jarige Vanderhaeghe volgde begin februari de ontslagen Paul Clement op. De voormalige middenvelder was enkele dagen eerder zelf aan de deur gezet bij KV Kortrijk. Vanderhaeghe slaagde erin Cercle, op dat moment voorlaatste, in 1A te houden maar dit seizoen loopt het dus opnieuw stroef. Alleen rode lantaarn Beerschot, 9 punten uit vijftien matchen, doet het voorlopig nog slechter. Wie Vanderhaeghe opvolgt, is nog niet bekend.

‘Dit seizoen staat Cercle na 16 wedstrijden slechts op een teleurstellende 17e plaats in de Jupiler Pro League met 13 punten (op 48). Hoe moeilijk het ook is om deze beslissing te nemen, de sportieve resultaten zijn na 16 wedstrijden onvoldoende en een coachwisseling is essentieel. Cercle zal heel binnenkort dan ook een nieuwe coach voorstellen’, gaat het verder. ‘Cercle wil Yves Vanderhaeghe nogmaals bedanken voor z’n inzet en wenst hem oprecht het allerbeste toe in z’n verdere toekomst.’