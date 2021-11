Kitir over Congo hold-up: ‘Schrijnend, oneerlijk en onrechtvaardig’

Vlak voor het vertrek van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) naar Congo verscheen bij De Standaard en haar partners het Congo hold-up dossier. Daaruit blijkt dat de familie van voormalig president Kabila via de Afrikaanse bank BGFI erin slaagde om 122 miljoen euro door te sluizen van de Congolese staatsbank naar privé-rekeningen en aankopen. ‘Het ergste dat je kan overkomen is dat je overheid je zo besteelt’.

In 2017 en 2018 ging er telkens honderd miljoen euro Belgische ontwikkelingshulp. Hoe weten we dat dit geld niet verdween in de zakken van de familie Kabila?

‘België geeft geen directe budgetsteun aan ...