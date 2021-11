Omikronpatiënten ‘voorlopig niet zwaar ziek’

De mensen die in Zuid-Afrika met de nieuwe omikronvariant van het coronavirus zijn besmet, zijn voorlopig niet zwaar ziek. Dat meldt de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging, Angélique Coetzee.

De voorzitter zegt dat in een gesprek met de BBC, al merkt hij op dat het onderzoek zich nog in een heel vroeg stadium bevindt. ‘De patiënten klagen het meest over een pijnlijk lichaam en vermoeidheid, extreme vermoeidheid’, zei ze. ‘We zien het bij de jongere generatie, niet bij oudere mensen.’ Het zou niet gaan om patiënten die onmiddellijk in het ziekenhuis worden opgenomen.

Aan de Telegraph zei ze dat men zich wel zorgen moet maken dat de nieuwe variant oudere mensen die bijkomend lijden aan diabetes of hartaandoeningen, veel harder kan treffen. Ook zei ze dat de symptomen weliswaar ongewoon, maar mild zijn.

Begin november dacht ze voor het eerst aan de mogelijkheid van een nieuwe variant, toen patiënten met ongewone covid-19-symptomen in haar praktijk in Pretoria kwamen. Die patiënten waren erg vermoeid, maar niemand had klachten over smaak- of reukverlies. ‘Hun symptomen waren zo anders en milder dan bij die mensen die ik eerder had behandeld.’

Coetzee was naar verluidt de eerste Zuid-Afrikaanse arts die de autoriteiten op 18 november had gewezen op mensen met een nieuwe variant. In Zuid-Afrika is slechts 24 procent van de mensen volledig ingeënt.

De omikronvariant (B.1.1.529) was het eerst geïdentificeerd in het zuiden van Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schaalde de variant in als zorgwekkend. De vrees bestaat dat de omikronvariant nog besmettelijker is dan eerdere coronavirusvarianten. Daarnaast bestaat ook bezorgdheid over de doeltreffendheid van de huidige vaccins.

VS prijzen Zuid-Afrika

De Amerikaanse regering heeft Zuid-Afrika zaterdag geprezen voor de manier waarop het land is omgegaan met de omikronvariant van het coronavirus. Volgens Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is Zuid-Afrika met zijn transparantie ‘een voorbeeld voor de wereld’.

Blinken voerde een telefoongesprek met zijn Zuid-Afrikaanse ambtsgenoot Naledi Pandor. De Amerikaan roemde daarin met name de Zuid-Afrikaanse wetenschappers voor de snelle identificatie van de omikronvariant.

Ook de VS weren vanaf maandag reizigers uit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Lesotho, Swaziland, Mozambique en Malawi.