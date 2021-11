Italië als eerste door naar kwartfinale Davis Cup

Italië heeft zich zaterdag in Turijn als eerste voor de kwartfinales van de Davis Cup geplaatst. De Italianen hadden in hun eerste partij in groep E met 2-1 gewonnen van de Verenigde Staten en waren ook met 2-1 te sterk voor Colombia.

Lorenzo Sonego (ATP-27) won met 6-7 (5/7), 6-4 en 6-4 van Nicolas Mejia (ATP-275), Jannik Sinner (ATP-10) met 7-5 en 6-0 van Daniel Elahi Galan (ATP-111). In het dubbelspel moesten Sinner en Fabio Fognini wel met 6-2, 5-7 en 7-6 (8/6) hun meerderen erkennen in specialisten Robert Farah en Juan-Sebastian Cabal.

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic slaagde er niet in zijn land al naar de laatste acht te loodsen. De Serviërs, in hun eerste partij in groep F wel nog met 3-0 te sterk voor Oostenrijk, leden in Innsbruck een 2-1 nederlaag tegen Duitsland. Flilip Krajinovic (ATP-42) verloor met 7-6 (7/4) en 6-4 van Dominik Köpfer (ATP-54), waarna Djokovic Jan-Lennard Struff (ATP-51) met 6-2 en 6-4 opzij zette. In het dubbelspel moest Djokovic samen met Nikola Cacic nipt de duimen leggen voor Kevin Krawietz en Tim Pütz. Het werd 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/5).

Ook de nummer twee van de wereld, Daniil Medvedev, kwam zaterdag in actie. Met Rusland diende hij Ecuador een 3-0 nederlaag toe in Madrid. Medvedev won met 6-0 en 6-2 van Emilio Gomez (ATP-149), Andrey Rublev (ATP-5) met 6-3, 4-6 en 6-1 van Roberto Quiroz (ATP-291). Met Aslan Karatsev boekte Rublev in het dubbelspel een 6-4, 4-6, 6-4 zege tegen Gonzalo Escobar en Diego Hidalgo. De Ecuadoranen verloren ook hun eerste duel in groep A, 3-0 tegen Spanje, en zijn uitgeschakeld.

De zes groepswinnaars en de beste twee runners-up plaatsen zich voor de kwartfinales.