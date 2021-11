Vertonghen ziet door corona geteisterde tegenstander halverwege wedstrijd vertrekken

Jan Vertonghen heeft er een bizarre voetbalavond opzitten. De recordinternational stond zaterdag in de basis bij Benfica Lissabon, dat op de twaalfde speeldag in de Primeira Liga op het veld van Belenenses aantrad. Die stadsderby werd in het begin van de tweede helft afgebroken omdat Belenenses niet meer aan de vereiste zeven spelers kwam. Benfica stond op dat ogenblik 0-7 voor.

Door een massale corona-uitbraak - liefst dertien spelers en vier stafleden testten positief - kwam Belenenses met slechts negen spelers op het terrein, daarbij dan nog de twee reservedoelmannen. Derde keeper Alvaro Ramalho stond in doel, tweede keeper Joao Monteiro speelde in de verdediging. Bij het einde van de tweede helft bleven er door blessures al maar zeven spelers over en toen kort na de pauze ook Monteiro zich blesseerde, was het afgelopen. Na 48 minuten blies de scheidsrechter het eindsignaal.

Het geïmproviseerde negental kon niet lang van een stunt dromen. Al na 24 seconden scoorde Eduardo Kau in eigen goal. Daarna dikten Haris Seferovic (14e, en 39e pen), Julian Weigl (27e) en Darwin Nunez (32e, 36e en 45e) aan tot 0-7. Al bij de rust voerde Benficacoach Jorge Jesus zijn vijf wissels door, maar veel speelminuten kregen die nieuwe krachten dus niet meer.

In de stand wipt Benfica voorlopig naar de leiding, met twee punten voor op Porto, dat zondag Guimaraes partij geeft. Belenenses is zestiende en op twee na laatste.