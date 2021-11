Winterse buiten op komst

Er is zondagochtend kans op lokale mistbanken en plaatselijke rijm- of ijsplekken. In de voormiddag vallen er hoofdzakelijk buien in het westen en het noordwesten, elders is het overwegend droog. Deze buien kunnen winters van karakter zijn met kans op korrelhagel en enkele donderslagen, voorspelt het KMI.

In de namiddag verandert het weerbeeld over het westen en het noordwesten niet, maar vallen er ook elders enkele buien, mogelijk met winters karakter en in de Ardennen onder de vorm van sneeuw. De maxima schommelen van rond het vriespunt in de Hoge Ardennen, 3 graden in het centrum tot 6 graden aan de kust.

Zondagavond vallen er soms nog winterse buien of in de Ardennen enkele sneeuwbuien. De kans op buien blijft groter over het westen en het noordwesten, mogelijk met enkele donderslagen. Volgende nacht blijft het, afgezien van een paar lokale sneeuwbuitjes, overwegend droog.

In de Kuststreek echter vallen er nog steeds (winterse) buien. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met plaatselijke rijm- of ijsplekken. Lokaal kunnen er ook mistbanken ontstaan. De minima liggen tussen -2 à -3 graden in de Ardennen, rond of iets beneden het vriespunt in het centrum en +4 graden aan de kust.

Maandag krijgen we een dag met een paar lokale buien en maxima van 0 tot 7 graden. Dinsdag volgt er regen vanaf het westen en zachter bij maxima van 4 tot 10 graden. Woensdag ook regen en later buien, met temperaturen van 5 tot 10 graden.