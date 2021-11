Van ‘West side story’ tot ‘Company’ en ‘Sweeney Todd’: met Stephen Sondheim verliest Broadway de invloedrijkste musicalcomponist en -auteur van de laatste halve eeuw.

Sondheim stierf vrijdag op zijn 91ste in zijn huis in Manhattan, een dag nadat hij Thanksgiving had gevierd met vrienden. Hij was nog niet zo lang terug in New York; de coronatijd had hij doorgebracht ...