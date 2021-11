Julia volgt Klaasje op bij K3

De Nederlandse Julia Boschman (19) volgt Klaasje Meijer op bij K3 nadat ze de talentenjacht K2 zoekt K3 heeft gewonnen.

Ruim vijf jaar geleden stapte Klaasje Meijer in K3 na de talentenjacht K3 zoekt K3, samen met Hanne en Marthe. In februari kondigde de Nederlandse aan dat ze uit de groep wou stappen. En dus moest Studio 100 op zoek naar een opvolger. De Nederlandse studente Julia Boschman won vanavond de finale.

Vier finalisten, Diede, Celester, Amy en Julia, streden zaterdagavond voor een plek in de kindergroep. Zowel de kijkers als de jury en Hanne en Marthe beoordeelden de kandidaten tijdens de liveshow. ‘Hanne en Marthe kozen uiteindelijk voor Julia om van K2 terug K3 te maken’, meldt Studio 100 in een persbericht.

‘Mijn droom komt uit, ik kan niets anders zeggen’, reageert het nieuwe lid van K3. De winnaar mag maandag al meteen een nieuw album van K3 inzingen. Vrijdag staat een optreden gepland in het Sportpaleis tijdens de Studio 100 Rewind Party.

K3-lid Marthe De Pillecyn moest de show thuis volgen omdat ze vlak voor de finale besmet was geraakt met het coronavirus. Maar via een groot scherm kon ze meezingen en dansen.

In die finale bleven alleen meisjes over, en dus ziet het plaatje er weer erg vertrouwd uit. Een frisse wind leek nochtans een tijdlang ­reëel: van de 22.000 inschrijvingen was 24 procent een man, 13 procent identificeerde zich niet met een geslacht. En tijdens de audities passeerden kandidaten van alle geaardheden, culturele en sociale afkomsten.