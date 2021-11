Zwak KV Mechelen gaat kopje-onder bij Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft de drie punten in Jan Breydel gehouden. Bij de rust stond het nog gelijk na goals van Utkus en Storm, maar in de tweede periode ging Cercle via een penalty van Hotic en een doelpunt van Matondo verdiend over Mechelen: 3-1. De ploeg van Wouter Vrancken mist zo de kans om tweede te worden, Cercle neemt onderin afstand van Beerschot, dat morgen nog aan de bak moet in Waregem.

Het contrast tussen Cercle Brugge en KV Mechelen kon nauwelijks groter zijn. Met een 2 op 24 en de almaar heter wordende adem van Beerschot in zijn nek, kon Cercle maar beter winnen om zichzelf en zijn coach Yves Vanderhaeghe wat rust te kopen. Malinwa daarentegen bivakkeerde met een 19 op 24 en de scalp van Club Brugge aan zijn degen op een fraaie vierde stek. Mits winst kon het minstens één dag van de tweede plaats genieten.

Bij KV Mechelen geraakte de deze week licht zieke Schoofs speelklaar. Dat gold niet voor Vanlerberghe (adductoren). Niet Iebe Swers, maar de 22-jarige Alec Van Hoorenbeeck was zijn vervanger. Voor de jonge verdediger was het zijn tweede officiële optreden voor Malinwa, nadat hij op 24 augustus 2019 tegen Oostende met zijn eerste profoptreden een persoonlijk hoogtepunt beleefde en 72 minuten tussen de lijnen stond. Bij Cercle miste Vanderhaeghe de geblesseerde Miangue en startten Vitinho, Sousa en Millan op de bank. Velkovski, Utkus, Decostere en Deman kwamen zo aan de aftrap. Denkey werd vandaag met malaria opgenomen in het ziekenhuis en ontbrak eveneens op het wedstrijdblad.

Na twee kleine waarschuwingen – kopballetjes van Somers en Utkus – knutselde een goed gestarte Vereniging na een kwartier een eerste goede kans in elkaar. Somers bediende Deman, maar een attente Van Hoorenbeeck kon de spits het scoren beletten. KV Mechelen kwam iets beter in de partij, al leidde dat niet meteen tot echt doelgevaar. Aan de overkant gooide Deman de bal voor doel, Somers besloot in een tijd naast de kooi van Coucke.

Vroege wissel bij Malinwa

Het was tot dan nog niet de wedstrijd van geel-rood en op de koop toe moest Vrancken net voor het halfuur ook een noodgedwongen wissel doorvoeren. Hairemans tastte naar zijn dij en kon niet meer verder. Oum Gouet verving hem, waardoor Schoofs een rijtje naar voren schoof en Mrabti – voordien voortdurend centraal wisselend met Hairemans - definitief naar de rechterflank uitweek.

De Kameroener stond nog maar net tussen de lijnen toen Souza zijn eigen balverlies moest rechtzetten om een schot van Hotic af te blokken. Op de daaropvolgende hoekschop liet de Braziliaan zijn mannetje Utkus echter lopen, waardoor die de hoekschop van Hotic staalhard voorbij Coucke kon buffelen. Een verdiende voorsprong voor Cercle op dat moment. Ei zo na werd het 2-0 toen Utkus alweer kon koppen en ook Deman in de herneming niet voorbij Coucke geraakte. De eerste helft kabbelde naar zijn einde. KVM was nergens en creëerde een déjà vu van tegen Seraing, toen het ook geen poot aan grond kreeg. Maar net als het water dat met bakken uit de lucht viel, kwam er ook een goaltje uit de lucht vallen. Bijker zette voor, Mrabti legde af en via het lichaam van de tackelende Van der Bruggen kon Storm zijn zevende van het seizoen maken. Een leuk verjaardagscadeau voor zijn vrijdag 2 jaar geworden zoontje Arthur. Voor Malinwa was het een zeer gevleide 1-1 op dat moment en bijna werd het nog zuurder voor Cercle. Mrabti zag de 1-2 echter op de paal stranden.

Cercle sterkst uit kleedkamer

Net als in de eerste helft was het Cercle dat het best startte. Daland zag zijn poging afgeblokt, Matondo vond vanuit een scherpe hoek Coucke op zijn weg. De bezoekers geraakte niet uit de omknelling, draaischijf Schoofs leek niet compleet fit na twee dagen ziekte. Groen-zwart liet het leer goed rondgaan. Bijker vond het welletjes en haalde Hotic onderuit, met een gele kaart tot gevolg. Toen Bateau bij een hoekschop Daland neertrok, ging de bal op de stip. Hotic faalde niet. Vrancken zag het nog enkele minuten aan, maar voerde dan resoluut drie wissels door. Exit Bijker, Schoofs en Cuypers. Swers, Engvall en Shved moesten het tij helpen keren. Bijna was het al bingo. Mrabti kon net niet bij een goede voorzet van Storm, Shved wél, maar Van der Bruggen bracht redding op de lijn. Cercle botste via afstandsschoten van Lopes en Hotic dan weer op een goede Coucke. Uitstel, maar geen afstel, want nadat Bateau zich verkeek op een listig balletje van uitblinker Hotic – nog bedankt met een applauswissel - kon Matondo alleen voor Coucke de 3-1 maken. Malinwa hing in de touwen en zelfs de aansluiter zat er niet meer in, waardoor het de tijdelijke tweede plaats liet schieten. Yves Vanderhaeghe en Cercle Brugge boekten hun eerste zege sinds 11 september en kunnen weer wat vrijer ademen.