Verwarring over maatregel vakantiehuisjes: huren mag toch met meer dan vijftien mensen

Zaterdagochtend op Radio 1 zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nog zeer duidelijk dat een huisje huren maximaal met 15 personen kan. Maar nu blijkt die informatie foutief te zijn. Een vakantiehuisje huren kan nog steeds met meer dan 15 personen. Maar er een feestje bouwen kan dan weer niet.

‘We begrijpen dat mensen nood hebben aan vakantie, maar we proberen het mixen van verschillende bubbels - ook al gebruiken we dat concept niet meer - te beperken. Verschillende groepen vrienden en familie mogen nog samen naar logies, maar we hebben het beperkt tot 15 personen’, klonk het vanochtend op Radio 1. Maar later op de dag zei Verlinden op Twitter dat het eigenlijk niet om een verplichting gaat.

Voor alle duidelijkheid: verblijven in toeristische logies beperk je best tot 15 personen, maar feestjes in toeristische logies kunnen nu niet. We moeten nu heel voorzichtig zijn. #samentegencorona — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) November 27, 2021

Gevraagd naar verduidelijking bevestigt haar kabinet dat je wel degelijk nog altijd met meer dan 15 personen een weekendje naar de Ardennen kan. ‘Je beperkt het best tot vijftien personen want gezien de coronasituatie is het belangrijk om voorzichtig te blijven’, zegt Marie Verbeke, woordvoerder van de minister. ‘Het is dus niet de bedoeling om met grote groepen samen te komen in zulke toeristische logies.’ Met andere woorden het wordt sterk afgeraden door het kabinet, maar het is in principe niet verboden. Wat wel verboden is, is om met meer dan 15 personen een feestje te bouwen in die toeristische logies.

Huisjes in plaats van feestzalen

In het Koninklijk Besluit dat vanmorgen gepubliceerd werd staat dat het verbod op private bijeenkomsten die binnen plaatsvinden, niet van toepassing is in ‘de private woonst of in een klein toeristisch logies’. Die toeristische logies worden verder in het KB gedefinieerd als vakantiewoningen waar maximum 15 mensen kunnen logeren. ‘We hebben er die bepaling in gezet omdat het niet de bedoeling is om in die toeristische logies te doen wat niet in een feestzaal mag’, aldus Verbeke.