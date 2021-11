Seraing maakt einde aan zegereeksje van STVV en doet goede zaak onderin het klassement

Een interessante ontmoeting tussen Seraing en STVV in het Stade du Pairay. Thuisploeg Seraing maakte vorige week een einde aan de ongeslagen reeks van OHL, STVV pakte dan weer 6/6 tegen Mechelen en Antwerp. Een 9/9 werd het niet want Seraing hield de punten thuis: 2-0. Jallow zette na vijf minuten de toon, iets voor het uur was het sluipschutter Georges Mikautadze die de score verdubbelde. STVV schoot te kort en kon er amper iets tegenover stellen.

Zoals verwacht koos Bernd Hollerbach voor de elf die Antwerp klopten een week eerder. Kapitein Leistner was duidelijk niet scherp genoeg in de eerste minuten. Hij ging al in minuut vijf knullig in de fout met slechte passing, Jallow strafte af, Schmidt was kansloos op de bal die afweek op Konaté. De Kanaries begonnen zo eigenlijk met een achterstand aan de partij.

Net als in de bekerwedstrijd eind oktober, hadden de STVV’ers moeite om recht te blijven op het Luikse gras. Een kans bij mekaar voetballen bleek moeilijk op het kleine veld van Seraing. Lavalée had op het kwartier geluk dat Mikautadze een voet buitenspel stond, ei zo na stond de 2-0 op het bord, al miste de spits nota bene alleen voor Schmidt.

STVV bleef het vooral moeilijk hebben met de snelheid van Poaty op de flank. En net zoals Hollerbach het wil in zijn systeem, zetten de thuisaanvallers Teixeira en co fors onder druk , zodat de opbouw bij STVV vaak verstoord werd. Eén keer kwam Sint-Truiden dan toch piepen na een actie van De Ridder, via Suzuki werd de bal agelegd tot bij Brüls, wiens poging gekraakt werd.

STVV probeerde wel over te nemen, maar de slordigheden bleven zich opstapelen tot aan de rust. Teixeira kwam nog goed weg toen hij de bal even met de arm raakte na een duel met de snellere Mikautadze.

Foto: Isosport

Hollerbach bracht met Cacace en Hara vers bloed na de koffie. De duels werden stilaan pittiger, wat ook nodig was als STVV enigszins aanspraak wilde maken op een punt. Cacace zorgde wel voor meer diepgang op links, maar echt gevaar leverde dat in het vierde kwartier niet op. Tot Suzuki in de zestien plots goed aflegde voor Hara, de plaatsbal met links werd door Dietsch in corner gepareerd. Erger voor STVV: het doelpunt viel aan de andere kant na een snelle prik: Leistner werd opnieuw te kijk gezet, Mikautadze werkte de voorzet vanop links perfect voorbij Schmidt.

Konaté bleef één van de weinige bezoekers op niveau, in de laatste dertig meter van het veld moest STVV echter telkens het onderspit delven tegen de mannen van Seraing. Hollerbach probeerde nog met Durkin meer gevaar te verkrijgen, maar ook dat lukte niet. In blessuretijd ranselde Dietsch de aansluitingstreffer via Cacace nog uit zijn doel. Offday voor Sint-Truiden, dat de kans laat liggen om te klimmen in de klassering.