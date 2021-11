Matthias Casse wint zijn tweede Grand Slam

Matthias Casse heeft zaterdag het Grand Slam judotoernooi van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten in de klasse tot 81 kilogram gewonnen. De nummer twee van de wereld versloeg in de finale de Rus Alan Khubetsov (IJF-12) met een golden score. Na 1:17 in de extra tijd maakte hij het af met een ippon.

Hoewel hij nog ver van zijn topniveau zit, demonstreerde Casse dat hij geëvolueerd is naar een complete judoka die met een breed arsenaal van aanvalstechnieken heel onvoorspelbaar geworden is voor de tegenstander. Casse dwong Khubetsov, die hij ook in twee vorige ontmoetingen verslagen had, constant in het verweer, met telkens een nieuwe aanvalstechniek. Voor de extra tijd leverde dat geen punten op, maar dan volgde een indrukwekkende ippon. Khubetsov werd zonder enig verweer plat op de rug gesmeten.

In zijn eerste kamp van de dag was de Canadees Constantin Gabun (IJF-122) niet meer dan een opwarmertje voor Casse. Na 3:11 stond de tweede waza-ari en de daaraan gelijkgestelde ippon op het scorebord. Ook de kwartfinales en de halve finales won de Hemiksemnaar met ippon. Achtereenvolgens kregen de Oekraïener Sergiï Krivchach (IJF-94) en de Rus Aslan Lappiganov (IJF-18) in de verlengingen een derde strafpunt achter hun naam.

Voor de 24-jarige Casse is het de tweede zege op Grand Slam-niveau. Vorig jaar won hij het prestigieuze toernooi van Parijs. Dit seizoen kroonde Casse zich al tot wereldkampioen, won hij zilver op het EK en brons op de Olympische Spelen.

Jeroen Casse (-73 kg), de jongere broer van Matthias, was minder succesvol in Abu Dhabi. Hij werd in de achtste finales uit het toernooi gewipt door de Mongoliër Tsogtbaatar Tsend-Ochir (IJF-2), die later op de dag het podium op mocht voor goud.