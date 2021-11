Tweede test voor volledige gevaccineerde hoogrisicocontacten valt weg

Om de druk op de testcentra en de eerstelijnszorg te verminderen, zullen volledig gevaccineerden die als hoogrisicocontact beschouwd worden binnenkort maar één keer meer moeten worden getest. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid zaterdag beslist.

Tot nu bestaat de teststrategie voor volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten erin dat ze zich twee keer moeten laten testen: op dag 1 en dag 7 van het contact. Wie na de eerste test negatief test, moet niet in quarantaine, maar moet wel een tweede test ondergaan. Het is die test die nu wegvalt.

Bij VTM Nieuws bevestigt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zaterdag die beslissing. ‘Door de test op dag 7 weg te nemen, hopen we de druk op de testcentra en de eerstelijnszorg te verminderen.’ Omdat veel besmettingen pas later worden vastgesteld en nu dus mogelijk niet meer opgespoord worden, roept hij nog eens op ‘voorzichtig te zijn, geen contacten te hebben en de regels te volgen’.

Het was het Overlegcomité dat de ministers vrijdag had gevraagd om een tijdelijke nieuwe teststrategie uit te werken, die ervoor zorgt dat de overbevraagde huisartsen het hoofd boven water kunnen houden. Het Overlegcomité besliste ook dat er walk-in-testcentra komen, waar mensen zonder afspraak terechtkunnen. Maar daarover worden de mogelijkheden nog bekeken, klinkt het in kringen rond de Interministeriële Conferentie.