Oppermachtige Toon Aerts soleert naar winst in Kortrijk en neemt de leiding in X20 Trofee over van Eli Iserbyt

Toon Aerts heeft de CAPS Urban Cross in Kortrijk soeverein gewonnen. Als onderdeel van de X²O-Trofee stond Eli Iserbyt na de Koppenbergcross in Oudenaarde aan de leiding, maar daar bracht Aerts dus vandaag verandering in. Bijna de hele wedstrijd lang reed Aerts op kop. In het klassement heeft de Kempenaar nu 43 seconden voorsprong op Iserbyt.

Geen Lars van der Haar aan de start in Kortrijk. De huidige Europees kampioen ging voor de wedstrijd door zijn rug. Naast Quinten Hermans, die al eerder verstek had gegeven, dus een andere concurrent minder voor de twee koplopers in het X²O-klassement: Eli Iserbyt en Toon Aerts.

Iserbyt was ook in dat klassement de fiere leider, al gaf hij vooraf aan deze cross ‘niet zo belangrijk te vinden’. Nummer twee Toon Aerts vond dat duidelijk wel en toonde vrij snel zijn intenties. Het gat met Vincent Baestaens, die de rest vanaf het begin achter zich liet, was na ronde 1 al rechtgezet. Baestaens, Iserbyt, die in het zand ten val kwam, en Corné van Kessel volgden op een paar seconden.

En dat zouden er steeds meer worden want Aerts bleef doortrekken. Iserbyt en van Kessel waren de eerste achtervolgers. Van Kessel zag misschien wel mogelijkheden en ontdeed zich dan ook van Iserbyt. Erg lang duurde dat niet want Iserbyt kwam weer aanklampen. Een betere periode van de West-Vlaming die naar koploper Aerts probeerde toe te rijden.

Maar erg veel progressie boekte hij niet. Bij ronde 5 moest Iserbyt nog 26 seconden goedmaken op Toon Aerts, die virtueel de nieuwe leider in het X²O-klassement zou worden dan. Elke ronde werd die voorsprong uitgediept: 32 bij de voorlaatste en 47 seconden bij de laatste. Achter Aerts en Iserbyt kwamen van Kessel, Baestaens en Vanthourenhout over de streep.

Toon Aerts bekleedt de leidersplaats met 43 seconden voor op nummer twee Iserbyt.