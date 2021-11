Nieuwe slimme flitscamera’s zijn ‘onzichtbaar’

De nieuwe digitale flitscamera’s die Vlaanderen voortaan koopt voor gewest- en autosnelwegen ‘flitsen infrarood en zijn dus onzichtbaar voor de weggebruiker’, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). .

Concreet: er moet in het donker geen flits meer afgaan. Er zijn al 34 exemplaren aangekocht ‘en er zijn er nog veertig besteld’

Bij de politie juichen ze de evolutie toe. ‘Zo’n flits was van ver te zien. Daarna zag je alle bestuurders remmen, wat niet ideaal was voor de verkeersveiligheid. En wie vaak een traject aflegde, wist dat een flitspaal niet werkte als die ’s avonds of ’s nachts nooit flitste.’

Een bijkomend voordeel is dat het apparaat in beide rijrichtingen kan ‘flitsen’: er is immers geen flash meer die chauffeurs kan verblinden.

Onder meer langs de A12 tussen Antwerpen en Boom zijn de camera’s geïnstalleerd en, na wat problemen,?klaar voor gebruik.