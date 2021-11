De Lijn voert onderzoek naar buschauffeur die elf haltes voorbij rijdt

Een buschauffeur van De Lijn is vrijdagavond een tiental haltes voorbijgereden zonder te stoppen. Aan boord waren tientallen schoolkinderen. Dat meldt VRT NWS zaterdag. De Lijn bevestigt het incident en onderzoekt de zaak.

De bus reed van Haacht in Vlaams-Brabant tot de eindhalte in Perk, deelgemeente van Kampenhout. Op de bus waren vooral schoolkinderen aanwezig. Omdat de chauffeur de haltes voorbijreed, moesten alle kinderen in Perk aan de eindhalte afstappen. Ouders hebben dan de politie gebeld om het voorval te melden.

De Lijn wil nog geen details vrijgeven over waarom de chauffeur de bushaltes negeerde. Vermoedelijk was de chauffeur het beu dat kinderen op andere dagen belden bij de haltes, maar dat er niemand uitstapte. Het incident wordt onderzocht en er wordt een gesprek met de man aangegaan.

Ook politiezone KASTZE, waartoe Kampenhout behoort, is een onderzoek gestart.