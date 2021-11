Geen prioritaire groepen bij toedienen boosterprik

Wie wanneer een boostervaccin krijgt, hangt af van welk type coronavaccin die persoon heeft gekregen. Prioritaire doelgroepen zijn daarom niet vastgelegd. De eerste uitnodigingen voor de brede bevolking worden volgende week al verstuurd.

Dat werd vernomen bij de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS). Zij zit de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid voor.

Op een toelichting van de taskforce vaccinatie zijn volgende termijnen vooropgesteld:

Voor het Janssens-vaccin: na minstens twee maanden

Voor het vaccin van Astrazeneca: na minstens vier maanden

Voor de vaccins van Pfizer en Moderna: na minstens zes maanden

De voorbije weken gingen al de eerste uitnodigingen de deur uit voor opfrissingsvaccins voor diegenen die het Janssen-vaccin als eerste prik gekregen hadden. Volgende week gaan ook de eerste uitnodigingen de deur uit voor wie een ander merk kreeg, stelt Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie. Daarbij moet uiteraard rekening gehouden worden met de minimale tussentermijnen.

Tegen eind volgend week wordt ook Qvax opnieuw geactiveerd. Dat systeem wordt gebruikt om vrijgekomen slots in de vaccinatiecentra opvullen. Zo kunnen mensen dus sneller een derde prik krijgen. Maar ook hier geldt dat de minimale periode na de tweede prik verstreken moet zijn.

De voorbije weken werkten de vaccinatiecentra niet aan volle capaciteit, omdat er eenvoudigweg niet genoeg mensen beschikbaar waren om opfrissingsprikken te zetten. Zo werden er deze week bijna 100.000 minder gezet dan mogelijk was in de centra. De komende twee weken zijn in totaal 600.000 prikken ingepland, maar er is nog plaats voor bijna evenveel bijkomende prikken. Door de beslissing van het IMC wordt de planning bijgewerkt.

Door de gehanteerde minimale tijd na een tweede prik komt het zwaartepunt van de opfrissingscampagne in januari te liggen. Dat is immers zes maanden na juli 2021, de maand waarin de meeste tweede prikken gezet werden.

Geen prioriteit

Daarbij komen er voorlopig geen prioritaire groepen die voorrang krijgen op de rest van de bevolking, zoals bijvoorbeeld het onderwijzend personeel. Wel wordt bekeken wel of er ingeënt kan worden in sectoren die voorrang willen via de bedrijfsarts. Maar dat is dan in onderling overleg, en hangt af van de beschikbare vaccins, zei Morreale.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) tweette tijdens het overlegcomité van gisteren ‘Eindelijk; leerkrachten krijgen de prioriteit die ze verdienen bij derde prik.’ Na afloop zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) echter dat er nog geen beslissing genomen was. Die prioriteit komt er dus niet.

Kinderen

Er is ook nog geen beslissing over de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Het Europees Gemiddelenagentschap (EMA) zette deze week het licht op groen, maar een beslissing is nog niet voor meteen, stelt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie.

‘We verwachten tegen midden december een advies van de Hoge Gezondheidsraad en Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.’ Daarna moeten de ministers van Volksgezondheid in het IMC de knoop doorhakken.

Als er een positieve beslissing volgt, zullen de vaccins vooral in januari en februari toegediend worden. Daarvoor zijn speciale dosissen nodig, want Pfizer produceert afzonderlijke vaccins voor kinderen. De werkzame stof daarin is dezelfde als bij de vaccins voor volwassenen.

Voor wie jonger is dan 18 jaar komt er voorlopig geen boosterprik. Het EMA heeft daarvoor immers nog geen toestemming gegeven.