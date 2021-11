Rusland verricht bijkomende aanhoudingen na fatale brand in koolmijn

Na het zware ongeluk met meer dan vijftig doden in een steenkoolmijn in Rusland, hebben de gerechtelijke autoriteiten nog meer aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen mensen die voor de veiligheid verantwoordelijk waren.

Zaterdag zijn zo de directeur van de mijn Listvjasjnaja in het westen van Siberië, zijn plaatsvervanger en twee andere leidende medewerkers van de toezichthouder van de overheid in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft een rechtbank in Kemerovo bekendgemaakt. Ze worden ervan beschuldigd de veiligheidsvoorschriften niet te hebben nageleefd en verantwoordelijk te zijn voor de dood van mijnwerkers en hulpverleners.

In de steenkoolmijn in het westen van Siberië deed zich donderdagmorgen een explosie voor. Er kwamen 51 mensen om het leven, onder wie ook vijf hulpverleners. De gouverneur van Kemerovo, Sergej Ziviljov, zei dat de bergingswerkzaamheden zaterdag zijn hernomen. Die waren eerst stilgelegd vanwege nieuw explosiegevaar.

Het gaat om een van de zwaarste mijnongevallen in Rusland in meer dan tien jaar. Meer dan veertig mensen raakten gewond. Volgens het ministerie van Civiele Bescherming zijn 239 mijnwerkers gered uit de mijnschacht.