Polen houdt 200-tal migranten vanuit Wit-Rusland tegen

De grensbewaking in Polen heeft vrijdag meer dan 200 pogingen geregistreerd van migranten die uit Wit-Rusland illegaal de grens van Polen wilden oversteken. Die pogingen zijn verhinderd, aldus de autoriteiten zaterdag. Zes buitenlanders, uit Georgië en Rusland, zijn opgepakt.

Aan een deel van de grens bij Bialoweiza weerden de grenswachten ‘een aanval op de grens’ door een groep van ongeveer 100 mensen, klinkt het nog.

Aangezien Polen geen journalisten en hulporganisaties toelaat in het grensgebied, kunnen de uitspraken niet onafhankelijk gecontroleerd worden. Volgens een woordvoerder van Mariusz Kaminski, de minister van Binnenlandse Zaken en coördinator van de geheime diensten, is de situatie in de grensregio onrustig en soms ook gevaarlijk. Wel wordt er gewerkt aan een regeling voor de aanwezigheid van media.

Al enkele weken proberen duizenden migranten vanuit Wit-Rusland de EU-buitengrenzen over te steken. De EU beschuldigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan mensen doelbewust uit crisisregio’s naar Minsk over te vliegen en ze dan naar de EU-grenzen door te sturen.

Repatriëring

Zaterdag steeg in Minsk opnieuw een vliegtuig met honderden migranten op, om hen naar thuisland Irak terug te brengen. Het gaat om een Boeing van de Iraakse maatschappij Iraqi Airways, die van Minsk koers zet naar Erbil. Zaterdagavond vertrekt nog een vlucht naar Erbil.

De repatriëringsvluchten gebeuren op vrijwillige basis. De migranten zien immers geen weg meer naar de EU.