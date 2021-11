Op de Bretheistraat in Genk, op nog geen kilometer van het centrum, werd afgelopen nacht zo’n vijftien everzwijnen gefilmd. Bekijk het hierboven.

Het is niet de eerste maal dat wilde varkens zich in het gebied laten blikken. Ze gebruiken vooral het Sportbos, de Stiemerbeekvallei en bossen van het Nationaal Park Hoge Kempen als uitvalsbasis. Het lijkt erop dat de dieren almaar minder schuw zijn van de mens en in toenemende mate ook in bewoonde gebieden op zoek gaan naar voedsel.