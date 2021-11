Of ze nu klein zijn of koning van de jungle: katten spelen graag. Dat hebben enkele toeristen in Zuid-Afrika aan den lijve ondervonden. Nadat hun toergids zich had vastgereden in het struikgewas, kwam een nieuwsgierige leeuw een kijkje nemen. Op het moment dat de gids weer wou wegrijden, hield de leeuw hen tegen door aan het touw te trekken dat achteraan de wagen hing. ‘Ik heb nog nooit zo’n speelse leeuw gezien,’ zei gids Jabulani Salinda, ‘hij deed me een beetje denken aan mijn kat thuis.’