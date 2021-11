Nederland plaatst ruim 60 besmette reizigers uit Zuid-Afrika in quarantaine

In Nederland hebben 61 passagiers van twee vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief getest op covid-19. Of het ook om de nieuwe omikronvariant gaat, is nog niet duidelijk. Twee besmettingen in Hongkong wijzen er alvast op dat de nieuwe variant erg besmettelijk is.

Op de luchthaven Schiphol landden vrijdag kort na elkaar vluchten van KLM uit Kaapstad en Johannesburg met alles samen zowat 600 mensen aan boord. De passagiers van de twee toestellen werden gescheiden gehouden. De lokale gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) kreeg van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid de opdracht om hen te testen op het coronavirus.

De besmette personen worden ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel. ‘Zij blijven daar voor een periode van in ieder geval zeven dagen, wanneer zij klachten hebben en vijf dagen wanneer zij geen klachten hebben’, aldus een GGD-woordvoerder. Wie een negatieve testuitslag krijgt, moet vijf dagen in thuisquarantaine om zich na vijf dagen opnieuw te laten testen.

Of de besmette passagiers de omikronvariant van het coronavirus hebben opgelopen, is nog niet duidelijk. Dat moet later blijken uit vervolgonderzoek door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Inreisverbod in België

Vanuit Zuid-Afrika zijn er geen rechtstreekse vluchten naar ons land. Toch is er ook bij ons al een besmetting vastgesteld. Voorlopig is daarom ook een inreisverbod vastgelegd voor iedereen die de voorbije twee weken in Zuid-Afrika was. Enige uitzondering is er voor Belgen en mensen die hier hun hoofdverblijfplaats hebben.

Hoge virale lading

De nieuwe coronavirusvariant werd voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en veroorzaakt in Europa en elders in de wereld bezorgdheid. Mogelijk zou omikron nog veel besmettelijker zijn dan andere varianten, daarnaast bestaat onzekerheid over de doeltreffendheid van de huidige vaccins.

Twee besmettingen in Hongkong doen wetenschappers alvast het ergste vrezen voor de besmettelijkheid. De PCR-tests bij beide mannen, die enkele dagen eerder nog negatief waren, hadden een Ct-waarde van 18 en 19. ‘Dat is waanzinnig hoog, vooral wanneer men bedenkt dat de twee bij de vorige PCR-test nog negatief waren’, aldus de epidemioloog Eric Feigl-Ding.

Volgens gegevens van de regering in Hongkong, is de omikronvariant binnengebracht door een reiziger uit Zuid-Afrika, die zich sinds zijn aankomst op 11 november in een quarantainehotel bevond. Op 13 november legde die een positieve test af. Vermoed wordt dat de man - ondanks een strenge isolatie - toch een zestigjarige man in de kamer tegenover de zijne in het quarantainehotel had besmet. Die zestiger testte positief op 18 november, bij een vierde PCR-test.

Luchtverkeer

Het aantal landen dat maatregelen neemt om de verspreiding van de variant in te dijken, groeit. Na onder meer België, het Verenigd Koninkrijk en Israël, wil ook Brazilië het vliegverkeer vanuit zuidelijk Afrika aan banden leggen. Dat heeft de stafchef van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, vrijdagavond lokale tijd gemeld.