Jullie zijn al tien jaar bezig, maar zeg het toch nog maar eens: wat is Grafixx?

‘Een festival voor grafische kunsten, beeldverhaal en illustratie.’

Hoe vat je een getekende wereld in een festival?

‘We doen tentoonstellingen, ­lezingen, performances, screenings, er is een boekenmarkt ...’

Zijn dat dan boeken die in eigen beheer worden uitgegeven?

‘Doorgaans wel. Het zijn zines, kleine boekjes, die ons worden toegestuurd door auteurs van over heel de wereld.’

Komen er dan ook gasten van over heel de wereld?

‘Dit jaar is het wat minder divers en komen ze vooral uit de buurlanden. En niemand neemt het vliegtuig.’

Zijn er afzeggingen?

‘Joost Swarte zal de verplaatsing niet maken, maar we sturen daarom een cameraploeg naar Nederland, zodat hij toch live het woord kan nemen.’

Jullie hebben geen geluk: vorig jaar moesten jullie uitstellen, dit jaar spoelt plots de vierde golf over ons. Kijk je met een bang hart naar het Overlegcomité?

‘We willen graag een veilig festival organiseren voor iedereen die langskomt. Na twee jaar voorbereiding zijn we er nu echt wel klaar voor. We werken met het Covid Safe Ticket, mondmasker, de afstandsregels. En in De Studio is de luchtventilatie professioneel.’

De Standaard verkoopt sinds dit najaar meer online abonnementen dan gedrukte. Leeft papier nog bij jonge mensen?

‘Absoluut! We merken daar niks van. Bij ons zijn het mensen die zélf aan de slag gaan, de handen vuil maken met inkt en grafische technieken, en daar horen fysieke publicaties echt bij.’

Werken zij ook met digitale technieken?

‘Sommigen tekenen digitaal. En er bestaan hybride technieken waarbij je bijvoorbeeld digitaal kunt “zeefdrukken”, wat een heel tactiel effect heeft.’

Je geeft zelf les aan Luca School of Arts. Zie je een evolutie in de richtingen die studenten kiezen?

‘Binnen beeldverhaal en illustratie merken we een toename van het aantal studenten. Ook ­omdat het medium beeldverhaal elk jaar nog wat meer wordt opengetrokken. Er is veel mogelijk, ­iedereen kleurt buiten de lijntjes.’

En Grafixx is nu ook met een uitgeverij begonnen?

‘Ja, we zijn meer dan een festival. We hebben ook nog een podcast en een mobiele boekenwinkel waarmee we andere festivals aandoen. We willen ook naar scholen trekken en workshops organiseren.’

Zijn er op het festival dit weekend ook getekende mondmaskers te koop?

‘Nee. Die markt lijkt me verzadigd.’