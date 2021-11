Canada presteert slechtst van alle G7-landen op vlak van klimaat

Van alle landen van de G7 - het forum van zeven vooraanstaande industriële staten - levert Canada de ‘slechtste prestaties’ in de strijd tegen de klimaatverandering. Het land stapelt de ‘mislukkingen’ op. Dat stelt de Canadese milieucommissaris in een reeks nieuwe rapporten.

De onafhankelijke parlementaire toezichthouder benadrukt onder meer dat ‘30 jaar van klimaatengagementen van de federale regering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hebben geleid tot een verhoging van de uitstoot met meer dan 20 procent sinds 1990’. Canada ‘presteert nu het slechtste van alle landen van de G7 sinds de goedkeuring van het historische akkoord van Parijs in 2015’, aldus milieucommissaris Jerry DeMarco.

‘We kunnen niet van mislukking naar mislukking blijven gaan’, zei DeMarco, die benadrukte dat het vooropstellen van nieuwe doelstellingen of nieuwe plannen alleen niet zal volstaan. Nu is er nood aan maatregelen ‘om resultaten te boeken’.

De milieucommissaris was onder meer kritisch over het fonds dat de regering heeft ingericht om te helpen de emissies in de olie- en gassector te verminderen, maar dat wel hogere productiehoeveelheden toelaat. ‘Als de productie stijgt, stijgen de emissies’, onderstreepte DeMarco. Bovendien schieten de beoordelingen van de eigen maatregelen van de regering tekort. ‘Ze hebben geen resultaten laten zien voor bijna de helft van hun maatregelen’, klaagde DeMarco aan.

Reactie Canadese Milieuminister

De Canadese minister van Milieu Steven Guilbeault verwelkomt de rapporten, maar zegt dat de ‘retrospectieve studie’ van de commissaris geen rekening houdt met meer dan 100 recente maatregelen die door de Canadese regering zijn genomen. Die omvatten onder meer renovaties van groene huizen, een limiet op de uitstoot van olie en gas en het opvoeren van de verkoop van elektrische voertuigen. Guilbeault wees ook op een CO2-belasting die tegen 2030 zal stijgen tot 170 dollar per ton.

DeMarco zegt wel rekening te hebben gehouden met toezeggingen van de regering dit jaar, maar merkte op dat Ottawa nog geen bijgewerkt klimaatplan heeft uitgebracht. Ook zijn de meest recente uitstootgegevens die beschikbaar zijn die van 2019.

Canada is de op drie na grootste olieproducent ter wereld. Het land behoort tot de tien landen met de grootste uitstoot van broeikasgassen in de wereld.