Nederland kondigt ‘avondlockdown’ af vanaf zondag

Nederlands premier Mark Rutte kondigt aan dat alle niet-essentiële winkels en diensten vanaf zondag om 17 uur moeten sluiten. Dat zal zeker voor drie weken, tot 18 december, het geval zijn. Op dinsdag 14 december volgt een nieuw ‘weegmoment’.

Het coronavirus grijpt ook in Nederland wild om zich heen. Vorige week werd al besloten om de horeca om 20 uur ’s avonds te sluiten, maar net als wij besluiten onze Noorderburen om opnieuw te verstrengen. De ontslagnemende regering van Rutte gaat nog een hele stap verder dan De Croo en legt voor de komende drie weken strenge maatregelen op:

• Vanaf zondag is tussen 17.00 uur en 5.00 uur. ’s ochtends alles in principe gesloten. Essentiële winkels en dienstverleners kunnen openblijven tot 20 uur, zoals supermarkten, medische contactberoepen en tankstations. Restaurants kunnen afhaalmaaltijden aanbieden en bezorgdiensten op poten zetten. Ook amateursporten zijn vanaf 17.00 uur niet meer mogelijk.

• De bezetting op binnenevenementen komt op maximaal een derde van de normale bezetting. Er is 1 persoon per 5 vierkante meters (m2). Het verplichte mondmasker en 1,5 afstand wordt uitgebreid naar alle plaatsen waar nu al een CST en zitplaats verplicht zijn. Het mondmasker moet alleen op wanneer je je door de ruimte beweegt.

• Er wordt gevraagd om thuis maximaal 4 gasten vanaf 13 jaar en uit hetzelfde huishouden te ontvangen. Een zelftest voor bezoek en het ontvangen van bezoek wordt sterk aanbevolen. Die maatregel gaat vanaf zaterdag al in. Nederlanders moeten ook zo min mogelijk reizen.

• Het thuiswerkadvies wordt nog dringender, klinkt het.

• Er wordt gevraagd om contact tussen grootouders en kinderen te vermijden. ‘Wees verstandig en houd afstand. Haal die iPad opnieuw boven voor een videogesprek.’

• Het onderwijs blijft open. Er komen wel extra afspraken, zoals looproutes in de scholen, mondmaskers vanaf groep zes (het zesde leerjaar, red.). Ouders wordt gevraagd om hun kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten gaan. Het kabinet raadt leerlingen vanaf groep zes en leerkrachten om twee keer per week een zelftest te doen.

Nederland kondigt aan dat de steunpakketten voor de getroffen sectoren verlengd of opnieuw geactiveerd zullen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken tot tenminste eind dit jaar. ‘We zullen daarin ruimhartig en zo praktisch mogelijk zijn’, aldus Rutte. Hij gaat ook in op de vraag van de werkgevers en vakbonden om samen te zitten over een langetermijnplan dat een nieuwe sluitingen in de toekomst moet vermijden.

Het kabinet neemt zich voor om zo snel mogelijk een ‘boosteroffensief’ op poten te zetten. Zo veel mogelijk ouderen moeten nog voor het einde van dit jaar een derde prik gekregen hebben. Onder meer Defensie gaat helpen bij het zetten van die prikken.

Rutte: ‘We hebben fouten gemaakt’

Het was een lastige boodschap die ontslagnemend premier Mark Rutte vrijdagavond aan Nederland moest brengen. De maatregelen werden vorige week al fors verstrengd, maar volgens Rutte ‘moeten we realistisch zijn’. ‘De cijfers zijn hoog, hoger, hoogst.’ En dus wacht zijn kabinet de effecten van de nieuwe maatregelen niet af. Die zouden dit weekend of volgende week zichtbaar moeten worden in de cijfers. Al verwacht de premier er weinig van. ‘Ons gezamenlijk gedrag is sindsdien weinig veranderd. Dat blijkt onder andere uit verkeersanalyses.’

Daarom heeft het kabinet om spoedadvies gevraagd. Volgens dat advies moeten de contacten met 20 procent naar benden. ‘Met een paar kleine aanscherpingen komen we er niet. Daarom staan we hier opnieuw vandaag, een week eerder dan gehoopt’, aldus Rutte.

De ontslagnemend premier stelde zich opvallend deemoedig op bij het aankondigen van de nieuwe maatregelen. ‘We hebben veel kritiek gekregen. Uit alle evaluaties zal later nog blijken hoe terecht die op al die punten was. Maar er is geen manier om dit foutloos te doen’, zei hij. ‘Daar willen we niet van weglopen.’

Rutte slaat vooral mea culpa over het slecht overbrengen van het belang van de basisregels. ‘Als minder dan de helft van de mensen zich laat testen bij klachten, dan is dat bewijs dat onze boodschap onvoldoende overkomt’, zei hij. ‘Dat reken ik mezelf aan. Dat moeten we beter doen.’ Hij werd ook gevraagd of excuses aan de Nederlandse bevolking niet op zijn plaats zijn. ‘Daar heb ik over nagedacht’, zei Rutte. ‘Ik vind over het naleven van de basisregels dat ik tekortschiet. Dus ja, daarvoor excuses.’ Wat er dan precies anders moet in zijn aanpak kon hij niet zeggen. ‘We zijn daar heel erg over in gesprek’, aldus Rutte.

Premier Rutte vroeg aan het slot aan de Nederlandse bevolking om op elkaar te letten. Hij uitte zijn bezorgdheid over gevaarlijke thuissituaties. Ouderen kunnen vereenzamen en mensen kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Wie onveilige thuissituaties opmerkt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de bevoegde instanties.