Experts wachten af, horeca en nachtleven teleurgesteld in maatregelen

Horeca-organisaties hekelen dat ze opnieuw de prijs moet betalen van de stijgende coronacijfers. Werkgeversorganisaties zien geen alternatief, maar ijveren voor aangepaste steunmaatregelen. ‘Iedereen moet zich nu aan de regels houden’, benadrukken de experts.

Een week na het vorige Overlegcomité kondigt de overheid nieuwe, strengere regels aan. Het nachtleven wordt daarbij volledig gesloten. Horecazaken moeten sluiten om 23 uur en hun tafels beperken tot zes personen per groep. Binnen de sector is er weinig begrip voor de maatregelen. ‘We zijn opnieuw het kind van de rekening’, reageert Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt in Leuven. Volgens hem is de horeca telkens opnieuw het slachtoffer van een jojo-beleid. Ook bij de cafés van de Gentse Overpoort komt het nieuws ‘keihard binnen’. Tim Joiris van de horecacel Unizo Oost-Vlaanderen vraagt om steunmaatregelen. ‘In dit economische klimaat kan niemand nog werken’, vindt hij. ‘We spelen Russische roulette met in enkele kamers een kogel.’

Een gelijkaardig geluid weerklinkt bij Jan Van Esbroeck, ceo van de Sportpaleis Group. ‘Wij zijn niet de motor van de besmettingsgolf, maar opnieuw wel het zoenoffer om een brede lockdown te vermijden.’ Hij is wel ‘opgelucht’ dat er geen volledige sluiting volgt. ‘Goed dat optredens in een theatersetting, met uitsluitend zittend publiek, nog kunnen doorgaan. Maar tegelijk zijn we erg bevreesd dat het tot een afgelasting gaat komen van grote events en concerten, waar een groot deel van het publiek rechtstaat.’ Net als bij de Ancienne Belgique wordt er gekeken of sommige concerten omgebouwd kunnen worden naar een volledig zittende setting.

Dat concertzalen openblijven is dan weer een doorn in het oog van de Vlaamse sportfederatie. Zij kunnen niet begrijpen dat er bij hen indoor geen publiek meer wordt toegelaten. ‘Waar is de logica?’, klinkt het. ‘Wat is het verschil tussen een zittend publiek bij een sportwedstrijd en een zittend publiek bij een concert?’

Werkgeversorganisaties

De verschillende werkgeversorganisaties vragen de herinvoering of verlenging van diverse steunmaatregelen. Ze hopen dat we ons zo kunnen herorganiseren zodat dit de laatste golf wordt die onze samenleving overhoop haalt.

‘De maatregelen die het Overlegcomité genomen heeft, laten een bijzonder wrange nasmaak achter bij de getroffen bedrijven uit onder andere het nachtleven, de horeca en de evenementensector. Maar we zijn helaas op een punt gekomen waarbij we niet anders kunnen dan krachtig ingrijpen om te vermijden dat onze zorg ineenstort. Nu ingrijpen was ook de enige mogelijkheid om te vermijden dat we later nog andere delen van de economie moeten sluiten’, verduidelijkt Pieter Timmermans, ceo van het VBO.

Experts: ‘Afwachten’

Dat de maatregelen door de geviseerde sectoren niet in dank zouden worden afgenomen, was te verwachten. Maar zal het ook voldoende zijn om de viruscirculatie af te remmen? ‘Dat is de vraag van één miljoen’, antwoordt Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent. De belangrijkste boodschap is volgens hem dat iedereen zich aan de regels moet houden. ‘Dat is nodig om een totale lockdown te vermijden.’ VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey heeft het daarom over ‘de maatregelen van de laatste kans’.

Intensivist Geert Meyfroidt noemt de komende weken een onzekere periode voor iedereen. Hij durft nog niet in te schatten of de maatregelen hun beoogde effect zullen hebben. Wel voorspelt hij dat de boosterprik effecten zal hebben. ‘Dat zien we al bij de oudere bevolking en in landen als Israël.’

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) heeft dan weer goede hoop dat we de curve kunnen buigen. De maatregelen in de horeca en het nachtleven noemt hij ‘niet fijn, maar noodzakelijk’. Hij kijkt vooral uit naar de maatregelen in het onderwijs. ‘De maatregelen in het onderwijs worden dit weekend nog besproken door de ministers van de verschillende gemeenschappen. Maandag moet er uitsluitsel komen. Het wordt belangrijk om doortastend op te treden in het onderwijs, daar dwaalt het virus nu heel sterk rond. Ik denk zowel aan mondmaskers, ventilatie, testen, als vaccineren en groepen niet meer mengen.’

Veel minder optimisme is er dan weer bij de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). ‘Er wordt niet geluisterd naar en ingegaan op onze verzuchtingen’, stelt dokter Jos Vanhoof. ‘Er zou een overkoepelend instituut voor gezondheid moeten zorgen voor alle covidgerelateerde vragen en de testing & tracing, zodat wij opnieuw basiszorg kunnen garanderen. Artsen in een groepspraktijk hebben nog enigszins hulp maar mijn hart gaat uit naar solo-artsen die constant gestoord worden tijdens hun raadpleging om telefoons te beantwoorden.’ Hij wijst er ook op dat de uitval door burn-out of ziekte bij huisartsen enorm hoog is.