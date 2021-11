Gevaccineerden hebben acht keer minder kans op overlijden

Volledig gevaccineerden hebben acht keer minder kans om aan covid te overlijden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Sciensano. Wel neemt de bescherming tegen een besmetting sterk af. Zo hebben 65-plussers nog maar 13 procent minder kans op een besmetting dan niet-gevaccineerden.

De persconferentie van het Crisiscentrum was een pleidooi voor de boosterprik en de vaccins, maar ook voor het aanhouden van de coronaregels. Viroloog Steven Van Gucht stelde een nieuwe studie van Sciensano voor. Daaruit blijkt dat gevaccineerden acht keer minder kans hebben om te overlijden aan covid-19. Afhankelijk van de leeftijd zitten daar nog variaties op: mensen onder de 65 zijn bijna voor 100 procent beschermd, bij 85-plussers is er 86 procent bescherming. Van Gucht nuanceert wel dat die cijfers enkel afgeleid zijn uit de periode van 18 tot 31 oktober.

Ook de bescherming tegen ziekenhuisopnames is goed. ‘Zo werden er zo’n 30.000 ziekenhuisopnames vermeden door het vaccin’, vertelt Van Gucht. Dat gaat over de periode van het begin van de pandemie tot halverwege oktober. In de leeftijdsgroep 18- 64 jaar hebben gevaccineerden 88 procent minder kans op een ziekenhuisopname. De kans dat ze op intensieve zorg terechtkomen, is 93 procent lager dan bij niet-gevaccineerden. Bij 65-plussers is er 63 procent minder kans op een hospitalisatie, en 75 procent minder kans om op intensieve zorg te belanden dan bij niet-gevaccineerden.

Hoogste aantal besmettingen ooit

Gelukkig, stelt Van Gucht. De cijfers zijn nu al erg, maar de situatie in onder andere de ziekenhuizen was nog veel dramatischer geweest als de vaccinatiegraad niet zo hoog was geweest. Want de cijfers blijven stijgen. Van Gucht: ‘Momenteel is er nog geen zicht op een piek. De volgende weken worden ‘cruciaal om de piek zo laag mogelijk te houden’.

Per dag werden er gemiddeld bijna 17. 000 besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 48 procent. Maar de week waarmee vergeleken wordt, is een atypische week door een verlofdag op 11 november. ‘Als we die uit de vergelijking halen, zou er een feitelijke toename zijn van zo’n 33 procent’, stelt Van Gucht. En dat blijven hoge cijfers: afgelopen maandag werden er op een dag ruim 25.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal ooit sinds het begin van de pandemie.

Vooral in Vlaanderen stijgen de besmettingscijfers, met Oost-Vlaanderen op kop: daar werd 61 procent meer besmettingen op dagbasis vastgesteld dan vorige week. Ook qua ziekenhuisopnames lopen Oost- en West-Vlaanderen voorop: ruim een derde van alle ziekenhuisopnames gebeurt in Oost- en West-Vlaanderen.

Over het hele land zijn er iets meer dan 300 nieuwe opnames per dag. Dat is een stijging van 22 procent op weekbasis. Momenteel liggen er 3462 covidpatiënten in Belgische ziekenhuizen. Op intensieve zorg liggen er 669 coronazieken, dat zijn respectievelijk stijgingen met 21 en 16 procent, tegenover vorige week. De stijging intensieve zorg lijkt iets minder exponentieel, maar het is ‘te vroeg om er conclusies uit te trekken’. ‘We verwachten komende week op een piek van meer dan 750 coronapatiënten op ICU’, stelt Van Gucht.

Het aantal overlijdens stijgt dan weer wel meer in Wallonië dan in Vlaanderen.

65-plussers nog maar 13 procent minder kans op een besmetting

De vaccins zorgen er dus wel degelijk voor dat onze ziekenhuizen niet nu al onder de voet worden gelopen, ondanks een recordaantal nieuwe besmettingen, zoals ook premier Alexander De Croo eerder zei tijdens de persconferentie van het Overlegcomité, waar de nieuwe maatregelen om de pandemie in te dijken werden voorgesteld.

Maar de bescherming tegen een besmetting met het virus neemt wel sterk af, blijkt uit de studie van Sciensano: in de laatste helft van oktober hadden gevaccineerden tussen de 18 en 64 jaar 52 procent minder kans op een besmetting dan niet-gevaccineerden. Maar voor 65-plussers nam de bescherming tegen een besmetting in diezelfde periode nog veel meer af. Zij hebben nog maar 13 procent minder kans op een besmetting dan niet-gevaccineerden. Volgens Van Gucht zijn er verschillende redenen: ‘Sinds juli neemt de bescherming af, bovendien is die leeftijdscategorie het eerst gevaccineerd, en is het logisch dat die bescherming dus afneemt. Bovendien was er meer viruscirculatie, en is de deltavariant besmettelijker dan de oorspronkelijke variant’. Van Gucht herhaalt dat een boosterprik aangewezen is, maar ook dat we dus niet enkel daarop mogen vertrouwen: ‘Het vaccin creëerde een gevoel van veiligheid, we hebben heel wat maatregelen op een moment laten vallen, zoals mondmaskerplicht. We moeten het virus bestrijden met meer dan alleen het vaccin.’