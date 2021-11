Tweeduizend migranten die aan de grens van Wit-Rusland met Polen gestrand zijn, zouden tot Duitsland moeten worden toegelaten, zo heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko vrijdag gezegd toen hij een migrantenkamp aan de Poolse grens bezocht.

In een centrum voor migranten in Bruzgi zei Loekasjenko dat de migranten enkel naar Duitsland willen, waar velen van hen familie hebben. ‘Laat deze mensen alstublieft binnen. Het is geen grote last’, aldus de president.