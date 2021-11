Wat de Netflixhype ‘Tiger king’ zegt over de Amerikaanse celebritycultuur

Deze week in Radar: de Netflixreeks Tiger king en de schandaalfilm House of Gucci





Tiger king werd tijdens de eerste lockdown een van de best bekeken shows op Netflix, hoofdrolspeler Joe Exotic groeide uit tot een internetmeme. En ook al zit de voormalige privédierentuineigenaar momenteel in de gevangenis, toch is er nu een tweede seizoen van Tiger king uit. Mediaredactrice Valerie Droeven vindt die tweede reeks maar niks maar ze haalde er wel interessante inzichten uit over reality-tv en de Amerikaanse celebritycultuur.

En niet te vergeten: House of Gucci, de nieuwe film van Ridley Scott, gaat amper over mode maar des te meer over de intriges achter de schermen bij het Italiaanse modehuis Gucci. Filmrecensent Jeroen Struys, die de film een zuinige twee-sterrenrecensie gaf, legt uit waarom hij toch vindt dat iedereen naar House of Gucci moet gaan kijken.