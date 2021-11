Franse vissers protesteren in drie havens en aan Kanaaltunnel voor Britse licenties

Franse vissers houden ‘symbolische protesten’ in de havens van Saint-Malo, Calais en Ouistreham en aan de Kanaaltunnel. Daarmee klagen ze het gebrek aan visserijrechten aan. Eerder vandaag werden drie boten tegengehouden, en bij de Kanaaltunnel staken boze vissers pallets in brand.

De Fransen vragen aandacht voor het gebrek aan vislicenties voor de wateren rond de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey. Sinds de Brexit moeten Franse vissers een vergunning aanvragen om te kunnen werken in Britse wateren, maar tientallen aanvragen zijn geweigerd, waardoor ze veel inkomsten mislopen. Vier op de tien aanvragen zouden worden verworpen volgens de Fransen. Ze spreken van ‘vernedering’ door de Britse regering.

De actie begon vrijdagochtend vroeg in Saint-Malo, waar de vissers rood vuurwerk afstaken. Later namen anderen het roer over in de havens van Calais en Ouistreham en aan de Kanaaltunnel. Het lijkt voorlopig mee te vallen met blokkering van het verkeer.

Het nationale comité van Franse vissers besloot donderdag tot de actie, die ze als een ‘waarschuwingsschot’ beschrijft. Als er niets veranderd is tegen 10 december volgen grotere acties, laten de vissers weten.

VK: ‘afspraken gerespecteerd’

Gérard Romiti, de voorzitter van het nationale visserscomité, zei donderdag dat de vissers alleen maar willen dat de Britten zich houden aan de handelsdeal die er ligt tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. ‘We willen dat de overeenkomst die werd getekend op 24 december 2020 wordt gerespecteerd’, aldus Romiti. ‘We willen onze licenties terug. Te veel Franse vissers verkeren in onzekerheid over hun levensonderhoud, en we wachten al elf maanden. Er zijn limieten aan ons geduld, we hopen dat dit waarschuwingsschot wordt gehoord.’

De Britse regering werpt tegen dat ze wel degelijk vergunningen toekent, maar alleen aan vissers die kunnen bewijzen dat ze voor de Brexit al in Britse wateren visten. Volgens de Britten worden dus alle afspraken gerespecteerd, en is zelfs 98 procent van de licentie-aanvragen door Europese vissers toegekend.

Schermutselingen

Eind vorige maand kwam het al tot schermutselingen tussen de Franse autoriteiten en twee Britse boten. Vrijdag liet de woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson weten dat Londen noodplannen achter de hand heeft. Volgens Johnson moeten de Franse autoriteiten ervoor zorgen dat er geen onwettelijke acties plaatsvinden en dat de handel niet getroffen wordt.