Frankrijk annuleert overleg met VK over migranten die Kanaal oversteken

Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft het overleg van zondag met zijn Britse collega Priti Patel geannuleerd. De aanleiding is een openbaar gemaakte brief waarin de Britse premier Boris Johnson vraagt om migranten die illegaal aangekomen zijn in het VK terug op te nemen. Londen heeft Frankrijk gevraagd om het overleg toch te laten doorgaan.

In een boodschap aan Patel, waarvan het Franse persbureau AFP vrijdag weet heeft gekregen, zegt Gérald Darmanin dat, als de brief van Johnson aan de Franse president Emmanuel Macron al een ‘ontgoocheling’ was, het openbaar maken ervan ‘onaanvaardbaar’ is. ‘Een leider communiceert niet met andere leiders via tweets of brieven die hij openbaar maakt’, aldus Macron. Parijs zal het besluit herzien als de Britten ‘beslissen om zich serieus te gedragen’.

Na een dodelijk drama woensdag, waarbij ongeveer dertig migranten omkwamen voor de kust van de Franse stad Calais, vroeg Macron een spoedvergadering met onder meer het Verenigd Koninkrijk. Het drama van woensdag kwam niet als een verrassing: de zeer gevaarlijke route over het Kanaal is in de afgelopen drie maanden verdubbeld, nadat controles op andere routes aangescherpt waren.

Olie op vuur

Al eerder bekritiseerde Johnson Frankrijk, dat niet genoeg zou doen om mensen die willen oversteken te stoppen. De twee landen liggen al met elkaar overhoop sinds de Brexit, onder andere over handel, visserij en defensie, maar besloten deze week om nauwer samen te werken.

Met de openbaar gemaakte brief die Johnson schreef aan Macron, gooide hij olie op het vuur. Hij lijstte in de brief vijf stappen op om een volgende tragedie te voorkomen, waaronder dus ‘een overeenkomst waarbij Frankrijk migranten die het Kanaal via deze gevaarlijke route zijn overgestoken terugneemt’. Dat zou volgens Johnson een ‘directe en aanzienlijke impact’ hebben.

Johnson: ‘Goede vrienden’

Boris Johnson laat weten dat de brief geschreven is ‘vanuit een partnerschap en samenwerking met Frankrijk’. ‘We blijven partners en goede vrienden’. Hij hoopt dat Patel opnieuw uitgenodigd zal worden voor het overleg.

Ook uitgenodigd voor het overleg van zondag in Calais waren de voor migratie bevoegde ministers uit België, Duitsland, Nederland, alsmede de Europese Commissie. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zullen die partners zondag wel met elkaar praten.