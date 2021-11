De mysterieuze Belg in het Congo-kluwen

Wie is Kassim Tajideen? Ons land veroordeelde hem voor megafraude, Amerika plaatste hem op de sanctielijst voor zijn vermeende steun aan Hezbollah. Onderzoek van De Standaard onthult hoe de Belgische Libanees via een Congolese bank miljoenen dollars ontving en zo de Amerikaanse sancties omzeilde.

Juli 2020, Kassim Tajideen (66) komt thuis in Hanaway. De ­Belgisch-Libanese zakenman, die drie jaar in een Amerikaanse ­gevangenis zat, wordt in het zuiden van Libanon als een held onthaald. Wuivend door het dakraam van een Mercedes-SUV trekt hij door de straten. Toeterende scooters en auto’s rijden in een stoet achter hem aan. Op videobeelden is te zien hoe hij aan de voordeur van zijn enorme villa met rijst bestrooid wordt. De oprijlaan kleurt rood van het bloed van vers geslachte schapen. In het kleine Hanaway ­kennen de dorpelingen hem als een magnaat én ­filantroop. Een selfmade man die zich heeft opgewerkt uit diepe armoede en een succesvol zaken­imperium heeft uitgebouwd in Europa en Afrika. ­Tajideen stelde er honderden landgenoten te werk en ­betaalde hun ziekenhuiskosten. Maar elders in de wereld is zijn reputatie schimmiger.

In België werd hij in 2009 veroordeeld voor miljoenen­fraude in de nasleep van het onderzoek naar de Arabisch-Europese Liga van ­Dyab Abou Jahjah. Dat hij die witgewassen miljoenen zou hebben doorgesluisd naar Hezbollah, een gewapende sjiitische groepering én een politieke partij in Libanon, werd door het Belgische gerecht niet bewezen en door Tajideen ontkend. Toch plaatsten de Amerikanen hem datzelfde jaar op een sanctielijst als ­terreurfinancier –?een mokerslag voor een zakenman die wereldwijd moet kopen en verkopen in dollars.

De gelekte documenten uit Congo hold-up, het onderzoek van De Standaard en zijn partners, tonen in detail hoe Kassim Tajideen en zijn zakenpartners de sancties omzeilden en 88 miljoen dollar versluisden. Via een filiaal van de BGFI-bank dat ook door de clan van de voormalige Congolese president ­Joseph Kabila gebruikt werd om staatsgeld weg te pompen,dook de mysterieuze Belg onder de radar van de machtigste regering ter wereld. Hij bleef ­handelen met zijn Congolese netwerk, dat kapte in het kostbare regenwoud, geld doorstortte naar de ­Kabila’s en ook Europees ontwikkelingsgeld opstreek.

Over het onderzoek Congo hold-up, het grootste Afrikaanse datalek ooit, onthult hoe de bank BGFI werd gebruikt om de natuurlijke rijkdommen en de staatskassen van de Democratische Republiek Congo te plunderen. Met de opbrengsten van die plundertocht financierde de entourage van voormalig president Joseph Kabila haar binnen- en buitenlandse weelde. Maar daar hield het niet op.

lees meer Ze hielden ook een corrupt systeem overeind waarin de BGFI-bank een draaischijf was. De bankengroep BGFI heeft een troebele geschiedenis als de spil in corrupte deals van Afrikaanse autocraten en Europese ondernemingen. Congo hold-up bewijst dat het ook een doorgeefluik was voor wie invloed wilde uitoefenen op Kabila: internationale zakenlui, maar ook Chinese staatsbedrijven verwikkeld in enorme mijnbouwondernemingen.



De bank bood ook onderdak aan Belgen die de voormalige president hielpen geld te versluizen, bedrijven die worden verdacht van de financiering van Hezbollah en een Belg die zich in alle stilte verrijkte op de kap van Congolese landbouwontwikkeling.



In een onuitgegeven onderzoeksalliantie hebben het medianetwerk European Investigative Collaborations (EIC) en zijn mediapartners een team gevormd met een groep non-profit onderzoeksgroepen onder leiding van het Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF). Samen hebben ze de documenten van Congo hold-up meer dan negen maanden onderzocht.



Het datalek, dat in handen kwam van PPLAAF en de Franse onderzoekssite Mediapart, bestaat uit meer dan 3,5 miljoen interne documenten van de BGFI, samen met miljoenen transacties over een periode van ongeveer tien jaar.



De komende weken leggen De Standaard en zijn partners de netwerken bloot die geld verduisterden en versluisden via de bank. We laten zien bij wie het geld terechtkwam, waar het aan besteed werd en hoe internationale banken faalden in het stoppen van die dubieuze geldstromen.

Taxichauffeur wordt zakenman

Kassim Tajideen groeide op in een eenkamerwoning zonder sanitair, toilet of elektriciteit. Hij deelde de ruimte met een koe, zijn ouders en vijftien broers en zussen. Twee van hen stierven in het kraambed, een ­derde op zesjarige leeftijd. Als tiener trok Tajideen naar Beiroet, waar de oom van een vriend hem aan een slaapplek hielp onder een trapgat. In de ­Libanese hoofdstad speelde de jonge ­Tajideen voor taxichauffeur – zonder vergunning of rijbewijs – tot hij zijn oldtimer verkocht en met dat geld een ticket naar Sierra Leone aanschafte.

In West-Afrika bouwde Kassim als twintiger al snel een klein imperium op. Hij nodigde zijn broers uit, werd een succesverhaal binnen de grote Liba­nese ­diaspora en breidde zijn zaken uit naar België en Congo. Vanaf 1989 vestigde hij zich met zijn gezin in Antwerpen, dat een knooppunt is voor de export naar West- en Centraal-Afrika. Zijn broers en zakenpartners bleven in Afrika, vanwaar ze de zaken mee in de ­gaten hielden.