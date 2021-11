Nieuwe coronavariant jaagt schokgolf door beurzen

De komst van een nieuwe coronavariant baart beleggers zorgen. Vooral aandelen van luchtvaartmaatschappijen, drankenproducenten en oliemaatschappijen gaan onderuit.

Corona leek helemaal verdwenen te zijn in de agenda van de beleggers, maar staat door nieuwe besmettingsgolven en een nieuwe variant nu met stip weer bovenaan. De beurzen in Azië eindigden daardoor zo’n 2,5 procent lager. Ook de Europese beurzen openden met gelijkaardige verliescijfers. Tegen de middag schommelt het verlies rond de 2 procent.

Beleggers lijken opnieuw in lockdown-modus te gaan. Dat betekent een sectorrotatie van ‘feest en vakantie’-aandelen richting thuiswerkaandelen. Vooral luchtvaartaandelen moeten het ontgelden. Door de hyperbesmettelijke B.1.1.529 -variant schrappen heel wat landen vluchten naar Afrikaanse landen. Gevreesd wordt dat er nog meer reisbeperkingen dreigen. Lufthansa, moederholding boven Brussel Airlines, gespecialiseerd in vluchten op Afrika, zakt 10,6 procent. IAG, de moeder boven British Airways geeft 11,3 procent prijs. Ook Ryanair moet 8 procent inboeten. Uitbater van cruiseschepen Carnival duikt in Londen 11 procent lager.

Naast vliegtuigmaatschappijen moeten aandelen die we associëren met het rijk der vrijheid onderuit, zoals bierbrouwers. Een gedeeltelijke sluiting van de horeca weegt op de bierverkoop. Op de beurs van Brussel verliest AB Inbev dan ook 6,1 procent.

Nog een sector die onderuit gaat is de oliesector. De olieprijs zakt door de inperking van het vliegverkeer en de nieuwe lockdowns met 5,7 procent. In Frankrijk zakt Total hierdoor met 4,7 procent en in Nederland Shell met 6 procent. Ook de banken moeten heel wat terrein prijsgeven, zoals KBC, dat 3,2 procent inboet. ‘Thuiswerkaandelen’ zoals maaltijdkoeriers of pakjesbezorgers doen het dan wel weer goed. HelloFresh klimt met 6,6 procent en DeliveryHero met 4,4 procent.